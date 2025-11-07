Ferrari disastrosa in qualifica sprint in Brasile: Norris fa la mini-pole davanti ad un super Antonelli

Lando Norris conquista la pole per la Sprint Race del GP del Brasile della Formula 1 2025 davanti al sorprendente Kimi Antonelli. Male le Ferrari (Leclerc 8° e Hamilton eliminato in SQ2) e Verstappen (6°).

Lando Norris si prende la mini-pole del GP del Brasile della Formula 1 2025. Con un giro magnifico nella fase cruciale delle Qualifiche Sprint sul tracciato di Interlagos il britannico della McLaren ha sbaragliato la concorrenza piazzando un 1:09.243 inarrivabile per chiunque altro. Il leader del mondiale partirà dunque davanti a tutti nella mini-gara del sabato sulla pista brasiliana.

Al suo fianco ci sarà il giovanissimo italiano della Mercedes Kimi Antonelli che, dopo aver rischiato l'eliminazione in SQ1 (dentro per una manciata di millesimi), si è riscattato piazzando una prestazione super al momento decisivo fermando il cronometro a soli 97 millesimi dal miglior tempo messo a segno da Norris. Il 19enne bolognese ha infatti preceduto il primo contendente per il titolo iridato, Oscar Piastri, che scatterà dunque dalla seconda fila di lato all'altro alfiere della scuderia tedesca, George Russell.

Grande protagonista di queste qualifiche sprint Fernando Alonso e l'Aston Martin: il 43enne spagnolo chiude quinto precedendo un deludente Max Verstappen, il suo compagno di squadra Lance Stroll e un Charles Leclerc sfiduciato da una Ferrari nervosa e in difficoltà sul tracciato di Interlagos.

A rendere ancora più disastrosa questa Qualifica Sprint per la Ferrari è stata la clamorosa eliminazione in SQ2 di Lewis Hamilton: il britannico, che come il compagno di squadra ha faticato a tenere in pista la SF-25, è stato infatti beffato dal testacoda finale del monegasco che non gli ha permesso di completare il suo ultimo giro lanciato costringendolo così all'undicesima posizione nella classifica dei tempi finale che non gli ha consentito di entrare nel decisivo SQ3.

Qualifica Sprint disastrosa anche per l'altro alfiere della Red Bull Yuki Tsunoda eliminato clamorosamente nella prima fase (SQ1) insieme a Colapinto, Lawson, Ocon e un Carlos Sainz tradito dalla strategia decisa dalla Williams (che gli ha concesso un unico tentativo di giro lanciato su una pista scivolosa dove l'errore è sempre dietro l'angolo).

La griglia di partenza della Sprint Race del GP del Brasile della Formula 1 2025

1ª FILA: Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)

2ª FILA: Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes)

3ª FILA: Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (Red Bull)

4ª FILA: Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari)

5ª FILA: Isack Hadjar (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Sauber)

6ª FILA: Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Albon (Williams)

7ª FILA: Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber)

8ª FILA: Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine)

9ª FILA: Liam Lawson (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull)

10ª FILA: Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams)