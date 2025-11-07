F1 GP Brasile, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Ferrari a rischio penalità

La mappa del circuito di Interlagos a San Paolo su cui oggi vanno in scena le prove libere e le qualifiche sprint del GP del Brasile della Formula 1 2025.

Oggi ad ospitare le prove libere e la qualifica sprint Gran Premio del Brasile della Formula 1 2025 sarà l'Autodromo José Carlos Pace situato nel quartiere Interlagos della città brasiliana di San Paolo, uno dei circuiti permanenti più antichi del mondo su cui si corre ancora. Il tracciato è caratterizzato da diversi saliscendi che impegnano particolarmente i piloti e da diverse zone in cui è possibile tentare il sorpasso: alla curva 1, per esempio, o alla staccata della curva 4, oltre che sul rettilineo dei box e sulla "Reta Oposta" dove si può utilizzare il DRS.

La pista misura 4.309 metri. Il layout richiede un elevato carico aerodinamico per affrontare al meglio il tratto guidato, con le curve lente, ma anche un assetto che possa consentire buone velocità di punta. Il circuito di Interlagos è molto impegnativo per il cambio dato che durante la gara la trasmissione sarà molto sollecitata con circa 3200 cambi di marcia effettuati. Data la riasfaltatura completa e la scelta di Pirelli di portare i set di gomme più morbidi per questo weekend anche gli pneumatici potrebbero rivelarsi un'incognita.

Per quanto riguarda i freni invece, come suggerito dal fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1 Brembo, quello di Interlagos è un circuito mediamente impegnativo. Durante ogni giro della pista brasiliana i freni vengono utilizzati appena 7 volte. La frenata più impegnativa in assoluto è quella alla prima curva dove le monoposto passano da 325 km/h a 123 km/h in 2,39 secondi durante i quali percorrono 126 metri con i piloti che devono fare i conti con 4,6 G di forza laterale.