F1 GP Brasile, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Ferrari a rischio penalità

Le caratteristiche del circuito di Interlagos a San Paolo del Brasile per il Gran Premio di oggi
Oggi ad ospitare le prove libere e la qualifica sprint Gran Premio del Brasile della Formula 1 2025 sarà l'Autodromo José Carlos Pace situato nel quartiere Interlagos della città brasiliana di San Paolo, uno dei circuiti permanenti più antichi del mondo su cui si corre ancora. Il tracciato è caratterizzato da diversi saliscendi che impegnano particolarmente i piloti e da diverse zone in cui è possibile tentare il sorpasso: alla curva 1, per esempio, o alla staccata della curva 4, oltre che sul rettilineo dei box e sulla "Reta Oposta" dove si può utilizzare il DRS.
La pista misura 4.309 metri. Il layout richiede un elevato carico aerodinamico per affrontare al meglio il tratto guidato, con le curve lente, ma anche un assetto che possa consentire buone velocità di punta. Il circuito di Interlagos è molto impegnativo per il cambio dato che durante la gara la trasmissione sarà molto sollecitata con circa 3200 cambi di marcia effettuati. Data la riasfaltatura completa e la scelta di Pirelli di portare i set di gomme più morbidi per questo weekend anche gli pneumatici potrebbero rivelarsi un'incognita.
Per quanto riguarda i freni invece, come suggerito dal fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1 Brembo, quello di Interlagos è un circuito mediamente impegnativo. Durante ogni giro della pista brasiliana i freni vengono utilizzati appena 7 volte. La frenata più impegnativa in assoluto è quella alla prima curva dove le monoposto passano da 325 km/h a 123 km/h in 2,39 secondi durante i quali percorrono 126 metri con i piloti che devono fare i conti con 4,6 G di forza laterale.
Il programma del GP Brasile di F1 2025
Nel Gran Premio del Brasile 2025 che inizia oggi, per la quinta volta in stagione, va in scena il format della Sprint Race della Formula 1 che modifica l'intero programma del weekend di gara. Oggi difatti ci sarà la prima e unica sessione di prove libere sulla pista di Interlagos e poi le qualifiche che determineranno la pole position e la griglia di partenza della Gara Sprint in programma domani alle 15. Terminata la mini-gara, sempre domani, alle 19 ci saranno quindi le qualifiche tradizionali che stabiliranno invece la pole e la griglia di partenza della gara del GP del Brasile che inizierà domenica alle 18.
F1 oggi, dove vedere in TV le prove libere e le qualifiche sprint del GP Brasile
Tutto sarà trasmesso in diretta TV su Sky: FP1 e qualifica sprint andranno in onda su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (canali 207 e 201 del decoder satellitare) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Marc Gené e Matteo Bobbi, accompagnati dagli interventi di Davide Camicioli e Vicky Piria e dal paddock dell'inviata Mara Sangiorgio. Analogamente, se in possesso di uno di questi abbonamenti, sarà possibile vedere in live streaming prove libere e qualifiche su Sky Go e NOW. Le qualifiche sprint del GP del Brasile di oggi saranno trasmesse anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e gratis in streaming sul sito di TV8, ma in differita alle ore 13 di domani.
Formula 1, orari TV8 e Sky del GP Brasile di prove libere e qualifiche sprint
Le uniche prove libere del Gran Premio del Brasile iniziano oggi alle ore 15:30. Si parte quindi con le FP1, per poi passare direttamente alle qualifiche shootout nella serata italiana con inizio alle ore 19:30. Nel GP del Brasile infatti per la quinta volta nella stagione va di scena il nuovo format della Sprint Race che prevede le sue qualifiche al venerdì.
