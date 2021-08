Jorge Martin in Stiria vince il 1° Gp della carriera in MotoGP, sul podio Mir e Quartararo Jorge Martin ha vinto il Gran Premio di Stiria. Lo spagnolo ha preceduto Mir e Quartararo. Zarco solo sesto, ottavo Marc Marquez. Nono posto per Pecco Bagnaia, in zona punti anche Valentino Rossi. La gara nelle prime fasi è stata sospesa dopo un incidente che ha coinvolto Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori.

A cura di Alessio Morra

Pole position e poi vittoria. Weekend perfetto per Jorge Martin che ha vinto il primo Gran Premio della sua carriera in MotoGP. Lo spagnolo è stato sempre al comando ed ha gestito bene la gara, vissuta con Mir sempre alle sue spalle. Sul podio anche Quartararo, che prende punti eccezionali in ottica titolo mondiale. Bagnaia nono, in zona punti anche Valentino Rossi.

Al via c'è bagarre con Mir, Bagnaia e Quartararo che provano a insidiare Martin, Espargaro e Marc Marquez litigano pesantemente. La gara viene sospesa al 3° giro quando Lorenzo Savadori centra in pieno la moto di Dani Pedrosa, scivolato giù. Le fiamme si vedono sul tracciato austriaco. Pedrosa si rialza senza problemi, Savadori finisce al centro medico, sta bene, voleva correre, glielo impediscono, dopo la gara si scoprirà che ha subito una frattura al malleolo.

Quando la gara riparte inizia la fuga di Martin, braccato dal solo Mir. Quartararo prova a difendere il terzo posto, utilissimo per la classifica piloti. Alle sue spalle sbaglia Marc Marquez che vanifica un ottimo avvio. Miller si ritira, Zarco sbaglia. Il francese gestisce la gara e si prende il terzo posto, il massimo che poteva ottenere oggi. Martin non sbaglia nulla, gestisce la gara e vince per la prima volta in MotoGP. Joan Mir si prende il secondo posto e risale la classifica. Bagnaia sbaglia la scelta delle gomme, precipita in classifica e deve accontentarsi del nono posto. In zona punti anche Bastianini, Valentino Rossi (13°) che ha annunciato il ritiro a fine stagione pochi giorni fa, e Luca Marini. Nel prossimo weekend di nuovo tutti in pista al Red Bull Ring, dove si correrà il Gran Premio d'Austria.

GP Stiria, l'ordine d'arrivo: 1. Martin (Spa – Ducati), 38’07”879, 2. Mir (Spa – Suzuki), +1.548, 3. Quartararo (Fra – Yamaha), +9.632, 4. Binder (Saf – Ktm), +12.771, 5. Nakagami (Giap – Honda), +12.923, 6. Zarco (Fra – Ducati), +13.031, 7. Rins (Spa – Suzuki), +14.839, 8. M. Marquez (Spa – Honda), +17.953, 9. A. Marquez (Spa – Honda), +18.667, 10. Pedrosa (Spa – Ktm), +19.389, 11. Bagnaia (Ita – Ducati), +21.667, 12. Bastianini (Ita – Ducati), +25.267, 13. Rossi (Ita – Yamaha), +26.282, 14. Marini (Ita – Ducati), +27.492, 15. Lecuona (Spa – Ktm), +31.076, 16. P. Espargaro (Spa – Honda), +31.150, 17. Crutchlow (Gbr – Yamaha), +40.408, 18. Petrucci (Ita – Ktm), +48.114.