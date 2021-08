MotoGP: incidente tra Pedrosa e Savadori, fuoco in pista e gara sospesa C’è stato un incidente che ha prodotto la sospensione del Gran Premio di Stiria, incidente che ha coinvolto Pedrosa e l’italiano Lorenzo Savadori. Pedrosa ha perso il controllo della sua moto ed è scivolato a terra, Savadori ha centrato in pieno la moto dello spagnolo che ha preso fuoco. Per fortuna non ci sono state grosse conseguenze.

A cura di Alessio Morra

Gara della MotoGP sospesa dopo appena tre giri. Bandiera rossa esposta dopo una collisione tra il rientrante Dani Pedrosa e l'italiano Savadori. L'incidente ha portato al ritiro dei due piloti e addirittura si è visto del fuoco in pista. Lo spagnolo, che rientrava nel circus dopo quasi tre anni con una wild card, si è rialzato, spaventato, e fortunatamente senza problemi. Savadori invece è stato portato al centro medico, le sue condizioni non destano preoccupazioni ma deve essere visitato dai medici.

L'incidente del GP Stiria, Savadori colpisce la moto di Dani Pedrosa

Bandiera rossa e gara sospesa in Austria dove nelle prime fasi c'è stato un incidente, non ripreso dalle telecamere, che ha creato tanta preoccupazione e tanta ansia. Dalla ricostruzione si capisce che Dani Pedrosa, grande campione spagnolo al rientro dopo tanti anni, perde il controllo della sua moto e resta a terra. La moto di Pedrosa è stata centrata in pieno poi da quella di Lorenzo Savadori, che colpisce in pieno il serbatoio di Pedrosa. Le fiamme a quel punto sono inevitabili. La gara viene sospesa.

Savadori non tornerà in pista il GP di Stiria

Fortunatamente non ha riportato fratture Savadori, che è un po' ‘ammaccato', ha delle forti contusioni e ora vorrebbe tornare in pista. Inquadrato dalle telecamere, si vede il pilota della Aprilia zoppicare, ma adesso andrà diritto ai box con la speranza di correre. Ma il team ha preferito non farlo tornare in pista, come ha spiegato poi l'a.d. Aprilia Massimo Rivola: "Ha un problema alla caviglia, non sappiamo ancora qual è l'entità e abbiamo preferito non farlo correre in un circuito complicato come questo".