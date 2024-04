video suggerito

Martin mostruoso nelle pre-qualifiche del GP di Austin della MotoGP: stracciato il record della pista Il piloti della Ducati Pramac Jorge Martin straccia il record della pista di Austin prendendosi la testa della classifica dei tempi delle pre-qualifiche del GP delle Americhe della MotoGP 2024: pass diretto per la Q2 delle qualifiche per tutti i piloti Ducati (fatta eccezione per Alex Marquez), per le Aprilia di Vinales ed Espargaro e per il rookie Pedro Acosta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Jorge Martin assoluto protagonista nelle pre-qualifiche del GP delle Americhe della MotoGP 2024. Lo spagnolo del team Pramac piazza un incredibile 2:01.397 rifilando un distacco di settanta millesimi al più immediato inseguitore, vale a dire il connazionale Maverick Vinales che con la sua Aprilia si è messo davanti alla schiera di piloti Ducati capitanata da Marc Marquez. Un tempo che permette al 26enne madrileno di stracciare il precedente record della pista di Austin abbassandolo di oltre mezzo secondo.

Una prequalifica che parla solo italiano e spagnolo. A chiudere nella top 10 e strappare il pass per l'accesso diretto alla Q2 delle qualifiche oltre ai prime tre piloti iberici ci sono: Pecco Bagnaia, Pedro Acosta, Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Enea Bastianini e i due alfieri del team VR46 Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Fatta eccezione per il rookie terribile Pedro Acosta (in sella alla KTM del team GasGas) dunque si tratta di un monopolio delle due case italiane Ducati e Aprilia. Dovranno passare dalla Q1 delle qualifiche infatti tutte le altre KTM e tutti i piloti di Honda e Yamaha così come le Aprilia del team Trackhouse e l'unico rappresentante della Ducati rimasto fuori dai 10 in queste pre-qualifiche, cioè l'alfiere del team Gresini Alex Marquez.

Risultati e classifica dei tempi delle pre-qualifiche del GP delle Americhe della MotoGP 2024

I piloti che accedono direttamente alla Q2 delle qualifiche di Austin

Jorge Martin

Maverick Vinales

Marc Marquez

Francesco Bagnaia

Pedro Acosta

Aleix Espargaro

Franco Morbidelli

Enea Bastianini

Fabio Di Giannantonio

Marco Bezzecchi

