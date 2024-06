video suggerito

MotoGP, risultati e classifica delle prequalifiche del GP di Assen: Bagnaia vince il duello con Vinales Pecco Bagnaia è stato il più veloce nelle Pre-Qualifiche del GP d’Olanda della MotoGP 2024: battuto di un soffio Vinales. La classifica dei tempi e i risultati della sessione sulla pista di Assen: i dieci qualificati alla Q2 delle qualifiche del sabato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pecco Bagnaia è stato il più veloce in pista nelle Pre-Qualifiche del GP d'Olanda della MotoGP 2024. Il pilota italiano della Ducati è apparso infatti il più performante al termine della sessione di prove libere che dà ai primi dieci classificati l'accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche del sabato. Il campione del mondo in carica nel suo giro migliore sul tracciato di Assen ha difatti stampato un 1:31.340 che gli gli ha permesso di chiudere in testa nella classifica dei tempi precedendo di 65 millesimi l'alfiere dell'Aprilia Maverick Vinales e di quasi tre decimi il pilota del team Gresini Alex Marquez.

Oltre ai primi tre classificati chiudono in top-10, staccando dunque il pass per la Q2 delle Qualifiche, anche i loro compagni di squadra Aleix Espargaro (uscito in barella dopo una brutta caduta a fine sessione), Marc Marquez ed Enea Bastianini, ma anche l'attuale leader del campionato Jorge Martin, l'alfiere della KTM Brad Binder, il sorprendente Raul Fernandez con l'Aprilia del team Trackhouse e Franco Morbidelli.

Dovranno invece passare dalla Q1 delle Qualifiche le Yamaha di Quartararo e Rins, gli alfieri del team VR46 Di Giannantonio e Bezzecchi, il rookie del team GasGas Pedro Acosta, Oliveira, Miller, Augusto Fernandez e tutti i piloti in sella alle Honda.

Leggi anche MotoGP, gli orari del GP Olanda ad Assen su TV8 e Sky e dove vederlo in TV

Risultati e classifica delle Pre-Qualifiche della MotoGP ad Assen

F.Bagnaia 1'31.340 M.Viñales +0.065 A.Marquez +0.320 A.Espargaro +0.472 J.Martin +0.489 M.Marquez +0.511 B.Binder +0.526 E.Bastianini +0.530 R.Fernandez +0.569 F.Morbidelli +0.673 F.Quartararo +0.714 M.Bezzecchi +0.828 F.Di Giannantonio +0.833 A.Rins +0.863 P.Acosta +0.904 M.Oliveira +1.148 J.Zarco +1.390 J.Miller +1.766 T.Nakagami +1.787 L.Savadori +1.966 A.Fernandez +2.004 J.Mir +2.015 L.Marini +2.221

MotoGP News Calendario Classifica segui