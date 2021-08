Frattura del malleolo per Lorenzo Savadori, dovrà essere operato Le prime fasi del Gran Premio d’Austria di MotoGP sono state contrassegnate da un incidente che ha coinvolto Pedrosa e Savadori. Il pilota italiano ha avuto la peggio ed ha riportato la frattura del malleolo. Il pilota della Aprilia non sarà in pista sicuramente nel prossimo weekend per il Gran Premio d’Austria.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio di Stiria è stato vinto da Jorge Martin, (chi l'avrebbe detto pochi giorni fa che lo spagnolo avrebbe vissuto un weekend da favola in Austria con pole e successo) e la Ducati conferma il gran feeling con questo circuito. La gara numero 10 del campionato 2021 però è stata anche contrassegnata da un incidente in avvio, che ha coinvolto le moto di Pedrosa e Savadori. La gara è stata sospesa per oltre mezz'ora. Il pilota italiano avrebbe voluto riprendere la gara, ma non lo ha fatto e dopo ulteriori esami ha scoperto di essersi fratturato il malleolo della gamba destra.

L'incidente che ha coinvolto Pedrosa e Savadori

Al giro 3 Dani Pedrosa perde il controllo della sua moto e scivola giù, la moto la evitano tutti tranne Lorenzo Savadori che la colpisce in pieno. Nell'impatto la moto di Pedrosa prende fuoco. La gara viene subito sospesa. Bandiera rossa. Lo spagnolo si rialza subito, quando la gara riprenderà tornerà a correre e chiudere all'11° posto. Savadori invece viene portato via in barella e poi successivamente in auto al Centro Medico. La Tac è ok. Il pilota vuole correre, ma l'Aprilia glielo vieta. Decisione giustissima perché dopo ulteriori esami il pilota Aprilia scopre di essersi fratturato il malleolo della gamba destra.

Lorenzo Savadori a causa dell'infortunio sarà costretto a saltare il Gran Premio d'Austria

Savadori sarà costretto a saltare naturalmente il Gran Premio d'Austria in programma nel weekend di Ferragosto e già nei prossimi giorni finirà sotto i ferri. L'Aprilia dovrà cercare un sostituto per la gara in programma la settimana prossima. Ora si pensa che ci possa essere il grande ritorno del ‘Dovi' Andrea Dovizioso, che ha deciso di rimanere fermo un giro. Savadori proverà a essere in pista a Silverstone.