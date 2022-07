Incredibile Verstappen: va a punti correndo 40 giri con questo pezzo incastrato sotto l’auto Verstappen ha chiuso al 7° posto il Gp di Silverstone. In Inghilterra ha corso per 40 giri con un pezzo di un’altra vettura incastrato sotto il telaio. Il pilota Red Bull ha compiuto un’impresa.

A cura di Alessio Morra

Di gare memorabili Max Verstappen ne ha già fatte a decine, a nemmeno 25 anni ha all'attivo una serie di record straordinari, e soprattutto ha vinto un titolo Mondiale. Ma il settimo posto che ha conquistato a Silverstone entra di diritto tra i Gp più belli dell'olandese. Il motivo non è ovviamente dovuto al posizionamento, ma è davvero particolare.

A Silverstone Verstappen è arrivato con i favori del pronostico, avendo vinto pure cinque delle ultime sei gare. Il suo margine su Leclerc è già importante, ma in Gran Bretagna voleva incrementarlo e voleva forse pure far festa a casa di Hamilton, dove in tanti non hanno dimenticato il finale del Mondiale 2021 e gli hanno regalato fischi a iosa.

7° posto a SIlverstone per Verstappen

Max arriva secondo nelle Qualifiche, parte meglio di Sainz si mette subito al comando, ma la gara viene sospesa dopo l'incidente di Zhou. Con la bandiera rossa dopo il primo giro il direttore di gara decide di far ripartire il Gp con la griglia di partenza originale. Sainz resta al comando, ma poi sbaglia e Verstappen si porta al comando. Ma in testa ci resta per soli tre giri. Perché al 12° giro la Red Bull con il numero 1 rallenta, ha un problema, via radio dice che ha forato. Torna ai box, effettua il pit, ma la vettura continua ad avere dei problemi. Via radio lo rassicurano e gli dicono di continuare.

Verstappen è saldamente leader del Mondiale.

La gara di Verstappen diventa un calvario, non guadagna posizioni, ne perde e rischia di uscire dalla zona punti. Nel finale dopo la Safety Car artiglia il settimo posto, mettendosi alle spalle un arrembante Mick Schumacher, che ha conquistato i primi punti della sua carriera. Al termine della gara si scopre cosa è successo, ed è qualcosa di incredibile.

6 successi nel 2022 per Verstappen.

Perché Verstappen ha corso con un pezzo di un'altra vettura incastrato sul fondo della sua Red Bull, che ovviamente non poteva volare. Ma chi gli ha ‘regalato' quel pezzo? La risponda è l'Alpha Tauri, la sorella minore della Red Bull. Al giro 11 c'è stato un inspiegabile contatto tra Gasly e Tsunoda, che ha rovinato la gara di entrambi. Uno dei pezzi rimasti in pista è finito sotto la Red Bull al giro 12 e ciò significa che Verstappen ha compiuto una piccola grande magia. Perché per 40 giri (!) ha corso con un detrito sotto la sua Red Bull. Il traguardo lo ha tagliato e ha fatto qualcosa che solo un grande campione può realizzare.

Dopo la gara è stato il team principal Horner a spiegare cosa è successo: "Fondamentalmente all'11° giro ha colpito un pezzo di detriti, che era una parte di Alpha Tauri dell'incidente che hanno avuto, quindi ha fatto la gara con il fondo modificato perché aveva un pezzo dell'Alpha Tauri bloccato sotto il fondo dell'auto. È rimasto lì. È andato sotto e si è incastrato. Quindi ha avuto un telaio pesantemente modificato per il resto della gara per lui, e ha perso solo un'enorme quantità di carico aerodinamico".