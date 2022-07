Spaventoso incidente per Zhou a Silverstone, la macchina vola via capovolta: gara sospesa Terribile incidente alla partenza del Gp di F1 a Silverstone. La macchina di Zhou si capovolge dopo il contatto e la gara viene immediatamente sospesa in regime di bandiera rossa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Panico e paura al via del Gp di Formula 1 di Silverstone. Alla prima curva è accaduto l'impensabile: un incidente spaventoso. Le immagini in diretta appaiano immediatamente gravi e mostrano il volo dell'Alfa Romeo del cinese Guanyu Zhou che si è capovolta dopo un contatto finendo sulla ghiaia a grande velocità. La C42 si è sollevata andando con le ruote all'aria, con altre quattro monoposto coinvolte: l'Alpha Tauri di Tsunoda, l'Alpine di Ocon, la Mercedes di Russell e la Williams di Albon.

Ad avere la peggio è stato lo stesso Zhou che è rimasto nella vettura e dopo diverso tempo è stato tirato fuori e portato al medical box. La dinamica e le immagini dell'incidente mostrano come Russell sia stato colpito dall’AlphaTauri, andando poi a sua volta a scontrarsi contro l'Alfa Romeo di Zhou. Hanno destato subito grande preoccupazione le condizioni di quest'ultimo e la gara è stata fermata immediatamente.

Dopo qualche minuto è stato emanato il comunicato dell'Alfa Romeo che ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di Zhou: "È cosciente e ora si trova al centro medico del circuito per sottoporsi a valutazione". La scuderia infatti, anche nelle successive comunicazioni arrivate ai box, ha dato conferma circa le buone condizioni del pilota che inoltre non presenterebbe alcuna frattura: un vero miracolo.

Incredibile infatti sono le immagini del replay che mostra proprio la Mercedes di Russell causare il ribaltamento dell’Alfa Romeo, finita poi contro le barriere e rovesciatasi oltre le protezioni, a ridosso del pubblico che spaventato, appena prima dell'impatto, si è alzato dalle gradinate per fuggire via temendo di essere schiacciato dalla vettura.

La dinamica dell'incidente è stata terribile. Nel tentativo di infilarsi tra Russell e Zhou, è stato Gasly a toccare la posteriore sinistra di Russell che a sua volta ha toccato la posteriore destra di Zhou causando il decollo della sua Alfa Romeo finita poi fuori pista sottosopra e terminano la sua corsa sulle reti di recinzione.

Russell è sceso immediatamente dalla sua Mercedes per accertarsi delle condizioni degli altri piloti (Albon è stato portato in ospedale con un elicottero). Fortunatamente le condizioni di tutti i piloti coinvolti sono comunque buone, anche se la paura è stata tanta. Zhou, portato subito via in barella, è fuori pericolo con la gara che è stata poi posticipata di diversi minuti. I commissari di gara hanno rivisto le immagini dell'incidente e non hanno aperto alcuna investigazione.

Oltre all'incidente, subito dopo la partenza del Gp di Silverstone si è verificata anche la temuta invasione di pista per cui la polizia era in allerta da giorni. Diversi piloti, fra cui anche Charles Leclerc, hanno segnalato attraverso i team radio la presenza di alcune persone a bordo pista che le immagini hanno poi confermato. Si tratta di alcuni manifestanti. E infatti gli agenti nei giorni scorsi avevano ricevuto informazioni sulla presenza di alcuni attivista pronti a tutto e decisi a interrompere il Gran Premio.