Mick Schumacher conquista i primi punti in F1, in radio parla mamma Corinna: è emozione pura A Silverstone Mick Schumacher ha conquistato i primi punti della sua carriera in Formula 1. L’ottavo posto ridà il sorriso a Mick, che al termine del Gp ha ricevuto un messaggio dalla madre Corinna.

A cura di Alessio Morra

Quello di Silverstone è stato il Gran Premio delle prime volte. Carlos Sainz al 150° tentativo ha ottenuto la prima pole e la prima vittoria della sua carriera, un weekend che non dimenticherà mai. Mentre Mick Schumacher ha conquistato i primi punti della sua carriera in Formula 1. La pressione sulle sue spalle è enorme, lo è da quando è entrato nel circus, lo è per il nome che porta, quello del papà che ha vinto 7 titoli Mondiali. Ora baby Schumi è diventato grande davvero, ottavo posto, quattro punti e un duello all'ultimo sangue con Max Verstappen, che a sportellate ha mantenuto la posizione, perché Mick è un osso duro. L'ottavo posto vale tanto anche in proiezione futura, ma intanto si pensa all'oggi, al risultato conseguito e al tenerissimo team radio di mamma Corinna che a fine gara gli ha fatto i complimenti.

C'era poco da fare nella passata stagione. Schumacher ha guidato una Haas orrenda, che non ha ottenuto nemmeno un punto. La musica in questo 2022 è diversa, il team americano con le nuove regole è migliorato tantissimo. Ma finora l'unico ad aver conquistato punti era stato Magnussen, che era stato messo alla porta dalla Formula 1 e vi è rientrato a sorpresa, pochi giorni prima del via. I risultati del danese hanno messo il tedesco in una posizione scomoda, pure perché Mick ha fatto qualche incidente di troppo, vedi Arabia Saudita o Montecarlo. Troppi errori che hanno fatto infuriare Steiner, che si arrabbiò parecchio pure per l'errore di Miami, che costò punti certi a Schumacher.

Mick Schumacher ha ricevuto un messaggio da parte della madre al termine della gara.

In discussione è stato messo già da tempo e il suo futuro se lo gioca in questo mese di luglio, con le quattro gare del mese di luglio. A Silverstone è andato benino nelle Qualifiche, in gara è stato perfetto, i tanti ritiri un po' lo hanno agevolato, ma le occasioni bisogna saperle cogliere. Dopo il pit stop ha superato Latifi ed è andato in zona punti, decimo, il numero magico, quello tanto agognato. Poi il ritiro di Ocon, la caccia a Verstappen, che aveva problemi ed era precipitato in classifica. Con la Safety Car Mick va ai box, perde due posizioni, ma le recupera, sale all'ottavo posto, davanti a Max Verstappen. Sono cresciuti insieme, i loro papà sono stati compagni di squadra con la Benetton negli anni '90, ma hanno una vita sportiva differente.

La gioia di Mick Schumacher dopo l’8° posto di Silverstone

Il duello è stato bello, Mick forse a tratti ha osato troppo, perché un errore poteva essere beffardo, ma fino all'ultimo ci ha provato, come fanno i campioni, come avrebbe fatto il papà che a Silverstone ha vinto spesso. Ha tagliato il traguardo all'ottavo posto: quattro punti, i primi della sua carriera, ha superato pure Albon e Stroll nella classifica piloti. Meglio di niente. Quando il Gp di Silverstone è terminato, Schumacher ha ascoltato via radio un messaggio della mamma, Corinna, che con grande tenerezza gli ha detto: "Sono molto fiera di te, tesoro".

Quando il Gp di Silverstone ha ricevuto l'abbraccio di Vettel, che per lui è una sorta di fratello maggiore, poi è andato ai box, ha festeggiato con il team e nelle intervistate ha riascoltato quel messaggio, gli occhi luccicano. Chissà quanti pensieri sono passati nella testa di Mick, che si è tolto un peso e già nel prossimo weekend in Austria correrà con un peso in meno.