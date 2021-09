Incidente e brutta caduta per Deniz Öncü nelle prove del GP Misano: trauma cranico La sessione di prove libere 3 del Gran Premio di San Marino di Moto3 è stata interrotta per diversi minuti a causa del brutto incidente che ha visto protagonista Deniz Öncü. Il pilota turco è caduto malissimo ed è rimasto inizialmente a terra: cosciente è stato trasportato fuori in ambulanza. Possibile trauma cranico per il classe 2003.

A cura di Marco Beltrami

Bandiera rossa nella sessione di prove libere 3 del Gran Premio di San Marino di Moto3. I lavori sono stati momentaneamente fermati a causa dell'incidente che ha visto protagonista Deniz Öncü: bruttissima caduta per il pilota turco, che ha sbattuto prima la testa e poi le gambe. Il classe 2003 della KTM è rimasto a terra, prima dell'arrivo dei soccorsi. Cosciente è stato trasportato fuori in ambulanza per i primi controlli del caso.

La sessione di PL3 della Moto3 del GP San Marino è stata contraddistinta dunque dal brutto incidente di Deniz Öncü. Il pilota della KTM ha preso letteralmente il volo, dopo aver perso il controllo della sua moto. La sua ricaduta sull'asfalto è stata da brividi con un brutto colpo prima alla testa e poi alla parte bassa del colpo. Un impatto molto forte per Deniz che è rimasto a terra per qualche secondo immobile, per una scena che ha fatto pensare al peggio. Immediatamente è stata sventolata la bandiera rossa per sospendere le ostilità con i soccorsi per il turco.

Deniz Öncü secondo quanto riportato da Sky ha perso conoscenza per circa 30 secondi dopo la caduta, prima di riprendere i sensi anche grazie all'intervento dei sanitari. Il pilota portato via in ambulanza è stato già sottoposto ai primi controlli del caso: sospetto trauma cranico commotivo con TAC negativa, conseguenza della brutta botta alla testa, ma escluse fortunatamente fratture nella parte bassa del corpo. Difficilmente Öncü tornerà in pista in questo week-end ma al momento se tutto venisse confermato, si potrebbe tirare un sospiro di sollievo perché le immagini della caduta sono state davvero preoccupanti.

Una giornata contraddistinta dalle cadute quella delle prove libere della Moto3. Anche Adrian Fernandez si è reso protagonista di un vero e proprio volo, con tanto di atterraggio molto duro. Il pilota della Husqvarna non è riuscito a rialzarsi e ha rimediato a quanto pare un problema alla gamba. Anche lui via in barella, fortunatamente cosciente. Le sue condizioni sono state definite buone, ma la sua giornata è finita.