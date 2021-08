Incentivi auto, come fare per chiedere il bonus. La novità delle agevolazioni per l’usato Grazie alla conversione in legge del decreto Sostegni Bis i contributi inseriti nella legge di Bilancio 2021 per l’acquisto di automobili a ridotte emissioni sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021. L’estensione degli incentivi, oltre alle elettriche e plug-in, anche anche alle auto usate Euro 6 è la novità del testo. Ecco quali sono i parametri e i termini richiesti per accedere al beneficio.

Chi vorrà acquistare un'auto, anche usata ma a determinate condizioni, potrà farlo usufruendo del bonus incentivi. Grazie alla conversione in legge del decreto Sostegni Bis i contributi inseriti nella legge di Bilancio 2021 per l’acquisto di automobili a ridotte emissioni sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021. Il tesoretto messo in paniere è di 350 milioni di euro complessivi ripartiti tra auto elettriche e ibride plug-in con emissioni comprese tra 0 e 60 g/km di CO2 (60 milioni), quelle di seconda fascia (da 61 a 135 g/km) per le quali è previsto la fetta più grande della torta (circa 200 milioni) e infine per l'acquisizione di vettura usate, Euro 6 benzina o diesel (40 milioni), e veicoli commerciali (40 milioni). La misura è in vigore dal 25 luglio ma sarà possibile effettuare le prenotazioni solo a partire da settembre e il fondo sarà disponibile fino a esaurimento.

Come fare per chiedere gli incentivi

La richiesta per accedere al beneficio del bonus è iniziata da lunedì 2 agosto. Serve prenotarsi sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico per inoltrare la domanda relativa all’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione. Qualche giorno dopo, a partire dal 5 agosto, potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali. Quanto alle auto usate, invece, non sono ancora chiari i tempi d'accesso alla piattaforma. Il motivo? L'aggiornamento e le modifiche da apportare alla stessa piattaforma.

Novità degli incentivi per le auto Euro 6 di seconda mano

L'estensione degli incentivi anche anche alle auto usate è la novità del testo. Quali sono i parametri e i termini richiesti per accedere al beneficio? Anzitutto, va dismesso un veicolo che sia immatricolato da almeno 10 anni (prima di gennaio 2011). La rottamazione favorisce l'acquisto di un esemplare Euro 6 il cui valore non superi i 25mila euro e non emetta più di 160 g/km di CO2, anche se il bonus più sostanzioso (2.000 euro) è dedicato a elettriche e ibride plug-in. Per i modelli più diffusi, invece, il contributo statale cala fino a 1.000 o a 750 euro. Altro dettaglio: l’auto deve essere di prima immatricolazione in Italia.

Dove sarà possibile acquistare una vettura di seconda mano con il bonus? Rivenditori professionali autorizzati che recuperano la somma (l'incentivo) erogata sotto forma di credito d'imposta. La perplessità (sottolineata da Il Sole 24ore) è in un passaggio della norma per effetto del quale il beneficio finanziario scatta in caso di "adesione del cedente": non è ancora abbastanza chiaro come va formalizzato e soprattutto se il rivenditore figura come intestatario del veicolo o sia solo in possesso di una procura per la vendita.

Extra bonus auto elettriche: sia nuove, sia usate

Per i veicoli con emissioni da 61 a 135 g/km CO2 le scelte del consumatore per acquistare un'auto elettrica nuova sono indirizzate da tre percorsi ben delineati: 1) in caso di auto nuove 61-135 g/km con rottamazione la somma è di 1500 euro di bonus + 2.000 euro, con Iva, versati dall'intermediario); 2) in caso di auto usate 61-90 g/km con rottamazione la cifra è 1.000 euro; 3) per le auto usate con emissioni 91-160 g/km e con rottamazione il contributo è di 750 euro.

Quanto alle agevolazioni per le auto elettriche nuove e usate inserite nella fascia fascia 0-60 g/km gli importi variano in base a una tabella: auto nuove 0-20 g/km senza rottamazione 4.000 euro Ecobonus Stato + 1.000 euro extrabonus Stato + 1000 euro (+Iva) intermediario; auto nuove 0-20 g/km con rottamazione 6.000 euro Ecobonus Stato + 2.000 euro extrabonus Stato + 2000 euro (+Iva) intermediario; auto nuove 21-60 g/km senza rottamazione 1.500 euro Ecobonus Stato + 1.000 euro extrabonus Stato + 1000 euro (+Iva) intermediario; auto nuove 21-60 g/km con rottamazione 2.500 euro Ecobonus Stato + 2.000 euro extrabonus Stato + 2000 euro (+Iva) intermediario.