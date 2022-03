Imola trova l’accordo e resta in calendario fino al 2025, l’Italia avrà ancora due Gp di Formula 1 La Formula 1 ha annunciato l’accordo con gli organizzatori del Gran Premio di Imola che resterà in calendario almeno fino al 2025: “È stato un contratto complicato”.

L'Italia avrà fino al 2025, almeno, due Gp nel calendario della Formula 1. É stato infatti annunciato il prolungamento dell'accordo ufficiale tra l'Aci e gli americani di Libery Media, i proprietari del circus. Grande lavoro del presidente Sticchi Damiani e di tutto coloro che sono riuscito a far raggiungere questo grande risultato. Imola fa parte della storia di questo sport e merita di essere in Formula 1.

L'appuntamento di Imola è stato fisso in calendario dall'inizio degli anni '80 fino al 2006, poi c'è stato un lungo periodo di buio. Spesso Imola ha fatto sentire la sua voce, ha cercato di candidarsi ma non c'è stata la possibilità di rientrare fino al 2020, quando l'intera stagione è stata stravolta dal Covid. Il circuito del Santerno è così tornato nel giro che conta, vinse Hamilton in autunno, e si è poi collocata nuovamente in calendario in quella che grosso modo è sempre stato il suo posto in calendario, perché nel 2021 il Gp dell'Emilia Romagna si è disputato il 18 aprile, trionfò Verstappen in una gara rocambolesca e con tanta pioggia. Nel 2022 Imola sarà la prima tappa europea del campionato, appuntamento il 22 – 23 e 24 aprile. Ma ora è arrivata la certezza di altri tre Gp.

L'accordo è figlio anche del grande lavoro del Ministero dell'Economia, del Ministero degli Esteri e della Regione Emilia Romagna. Queste le parole all'Adnkronos del presidente Aci Sticchi Damiani: "Sono molto soddisfatto per l'accordo raggiunto con Liberty Media. È stato un contratto complicato, perché fatto da noi che siamo un ente pubblico con un ente privato come la Formula 1. Ma la cosa importante è che siamo riusciti a confermare il GP di Imola fino al 2025, avremo ancora due gare di Formula 1 in Italia per i prossimi anni. È stato un grande lavoro di squadra. Siamo riusciti a creare un grande gruppo e devo dire grazie al Governo e al presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai ministeri di Esteri, Finanze e Infrastrutture e alla Regione Emilia-Romagna".

Il pilota con il maggior numero di successi a Imola è Michael Schumacher, che si è imposto ben 7 volte, mentre a livello costruttori è la Williams la pluri-vincitrice con 8 trionfi, 7 quelli della Ferrari, sei per la McLaren.