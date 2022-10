Il vero annuncio della FIA arriva sulla talpa in Formula 1: un messaggio alla Red Bull La FIA ha risposto con durezza a chi aveva parlato di talpa nel caso dello sforamento del budget cap della Red Bull: “Infondato pensare che il personale abbia divulgato informazioni sensibili”.

Nei giorni scorsi il paddock della Formula 1 è stato travolto dalla notizia dell'eventuale sforamento del budget cap della Red Bull. Gli effetti collaterali sono stati infiniti e nel mare di discussioni, all'interno e all'esterno del circus, ci si è chiesti, non solo all'interno della FIA, chi fosse la talpa, e velocemente sono state fatte delle speculazioni che portavano alla Mercedes e una fonte all'interno della Federazione, che però con un lungo comunicato ha seccamente smentito tutto. Ma il mistero resta.

La Red Bull e l'Aston Martin avrebbero superato il budget cap del 2021. Questa notizia è piombata all'improvviso la scorsa settimana nel weekend del Gran Premio di Singapore. Mercedes e Ferrari indirettamente interessate hanno subito fatto sentire la propria voce con i due team principal, che hanno avuto modo anche di incontrarsi in privato. La Red Bull si è difesa, ha detto di non essere colpevole. Il team austriaco si definisce tranquillo. Mentre in tanti si chiedono quale sarebbe la penalità in caso di budget cap sforato.

A Singapore è nata l’alleanza tra Ferrari e Mercedes.

Ma la Red Bull ha anche puntato il dito verso chi ha fatto uscire questa notizia. D'altronde le notizie non viaggiano da sole e da qualche parte il possibile sforamento del budget cap è venuta fuori. Il dito è stato puntato verso Toto Wolff che, nel venerdì di Singapore, aveva detto: "La Red Bull è sotto indagine della Federazione da mesi, le voci circolavano da un po' sul fatto che fossero finiti fuori dai limiti di budget".

Quelle parole avevano creato delle discussioni perché solo i membri del board della FIA dovrebbero essere a conoscenza di determinati fatti. E quindi c'era chi aveva pensato a persone vicine al team principal della Mercedes. E a ruota sono arrivate le dichiarazione di Helmut Marko, uomo Red Bull, che accusa la Federazione per la fuga di notizie.

Toto Wolff è stato additato il referente della talpa che ha fatto venire fuori l’affaire budget cap.

Il 5 ottobre sembrava il giorno in cui la FIA avrebbe ufficializzato la sentenza relativa all'eventuale sforamento del budget cap, ma non è stato così. Il verdetto si avrà lunedì 10 ottobre e cioè il giorno successivo al Gp del Giappone, che potrebbe essere quello decisivo per il titolo di Verstappen.

Nel comunicato la Federazione Internazionale ha risposto pure a chi ha parlato di fuga di notizie, con delle annesse e chiarissime accuse alla stessa FIA, che ha rigettato le accuse e ha risposto punto su punto: "Come precedentemente comunicato, ci sono state speculazioni e congetture significative e infondate in relazione a questa materia e la FIA ribadisce che fino a quando non sarà finalizzata non verranno fornite ulteriori informazioni. La FIA ribadisce inoltre che il personale della FIA non ha divulgato informazioni sensibili, ogni speculazione è infondata".