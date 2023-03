Il tragicomico GP del Bahrain di Ocon, la sequenza di errori è imbarazzante: l’Alpine lo fa ritirare GP del Bahrain della Formula 1 2023 da dimenticare per il pilota dell’Alpine Esteban Ocon che dopo una sequenza incredibile di errori costate ben tre penalità è stato ritirato dal team molto prima della conclusione della gara.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2023 si è aperto nel peggiore dei modi possibili per il pilota dell'Alpine Esteban Ocon che nel GP del Bahrain è stato costretto al ritiro anticipato dopo una sequenza di errori tragicomici, suoi e del team, che gli è costata ben tre penalità e una gara ormai irrimediabilmente compromessa già dopo pochi giri.

Il primo clamoroso errore avviene già in partenza con i commissari FIA costretti a comminargli una penalità per un'infrazione mai rilevata negli ultimi anni: il posizionamento in griglia di partenza dell'Alpine del pilota transalpino è errato con la vettura che è fuori per diversi centimetri dal perimetro della 9ª casella. Il francese viene quindi sanzionato con 5 secondi di penalità da scontare al primo pit-stop.

Rientrato ai box per il cambio-gomme, il pilota viene fermato per scontare la penalità ma i suoi meccanici intervengono sulla sua vettura prima che terminassero i cinque secondi di penalità (esattamente quando era ancora passati 4,6 secondi). L'errore degli uomini Alpine (che secondo quanto rivelato dal team principal Otmar Szafnauer dopo la gara sarebbe stato causato dal malfunzionamento del sistema automatico di conto alla rovescia azionatosi in anticipo) ha costretto i commissari F1 ad intervenire nuovamente e assegnare questa volta, così come prevede il regolamento, altri 10 secondi di penalità al driver francese che già si era ritrovato in fondo al gruppo.

A quel punto Esteban Ocon nel successivo pit-stop è costretto a scontare l'ulteriore penalità di 10 secondi che lo fa finire in ultimissima posizione staccato dal resto del gruppo. Ma dopo esser tornato in pista la situazione rasenta l'assurdo con i Commissari che gli comminano altri cinque secondi di penalità per aver superato il limite di velocità di 0,1 km/h nella corsia dei box al momento del secondo pit-stop.

A quel punto, dopo aver accumulato un avvilente bottino di 20 secondi di penalità ed essere ormai staccatissimo dal gruppo con la zona punti diventata irraggiungibile, nel corso del 43° giro l'Alpine lo richiama ai box per farlo ritirare e risparmiare così gli ultimi 14 giri al motore della sua monoposto in vista delle gare successive. A conclusione del GP del Bahrain per Esteban Ocon arriva poi un'ulteriore beffa che rende ancora più amara la sua giornata: è costretto ad assistere alla stupenda rimonta del compagno di squadra (che, come si sa, in Formula 1 è il primo avversario) Pierre Gasly che partito dal fondo della griglia di partenza è riuscito a risalire fino alla nona posizione portando a casa i primi e, per ora unici, due punti della stagione per l'Alpine.