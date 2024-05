video suggerito

Il sorpasso spaziale di Bearman su Kimi Antonelli a Montecarlo nella curva più complessa al mondo Oliver Bearman piazza un sorpasso pazzesco su Kimi Antonelli in una delle curve più difficile del circuito di Monaco: una manovra spaziale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Oliver Bearman piazza un sorpasso clamoroso su Kimi Antonelli a Montecarlo nella curva più complessa al mondo e fa uscire di testa tutti gli appassionati di motori. Il pilota inglese della Prema Racing si è esibito in una manovra pazzesca nella curva 6, chiamata Loews, e si è preso la posizione davanti al suo compagno di team.

Bearman ha chiuso al quarto posto alle spalle di Zak O'Sullivan, che ha vinto la la Feature Race davanti a Isack Hadjar e Paul Aron. Antonelli si è piazzato settimo dietro a Correa e Hauger.

Bearman supera Antonelli nella curva più difficile a Monaco

Bearman ha fatto un sorpasso nella curva più lenta e difficile di tutto il calendario a Kimi Antonelli, che aveva provato a resistere agli attacchi del compagno di scuderia ma ha dovuto cedere nel posto dove nessuno pensava che avrebbe trovato lo spazio e il tempo di entrare per prendersi la posizione.

Alla Loews, una delle curve più strette del mondo, Ollie ha superato Kimi e si è preso gli applausi di tutti gli appassionati che stavano seguendo anche la gara di F2. Una manovra bellissima, che al primo impatto lascia senza parole. Un momento meraviglioso per gli amanti del motorsport.

Chi è Oliver Bearman, il più giovane debuttante su una Ferrari

Per gli appassionati il nome di Oliver Bearman non è nuovo, visto che all'inizio della stagione di Formula 1 è statao chiamato a sostituire Carlos Sainz, operato di appendicite, ed è diventato il più giovane debuttante su una Ferrari. Nel 2022 è stato selezionato dalla Ferrari Driver Academy e poche settimana fa è arrivata la grande occasione in Formula 1 per il problema fisico del pilota spagnolo della Rossa.

Nel 2021 Bearman ha vinto il campionato italiano e tedesco di Formula 4, diventando il primo pilota in assoluto a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione.