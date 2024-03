Chi è Oliver Bearman, pilota di riserva della Ferrari che a 18 anni sostituirà Sainz in Arabia Saudita Il pilota inglese prende il posto dello spagnolo, costretto a operarsi per un’appendicite. Nel GP in Arabia Saudita sarà in pista con il numero 38. Bearman è un talento dell’Academy, la sua carriera è iniziata a 8 anni nel karting. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oliver Bearman ha 18 anni e a Jeddah sarà al volante della Ferrari nel Gran Premio di Arabia Saudita. Carlos Sainz, che nei giorni scorsi era stato male, si opera per appendicite e non può condurre la monoposto. A bordo della Rossa nelle ultime libere, nelle qualifiche e poi in gara ci sarà il talento inglese della Driver Academy di Maranello che attualmente è protagonista in Formula 2 con il Prema Powerteam.

Il ragazzo di Chelmsford romperà il ghiaccio in F1, che ha solo assaporato l'anno scorso girando sulla pista di Fiorano sulla SF-21 per 400 km di test privati e con la Haas VF-23. La guidò nella FP1 del Messico (e ad Abi Dhabi) perché, da regolamento, il giovane che hai in scuderia almeno per una volta all'anno pure la deve provare questa ebbrezza. Chissà se Bearman avrà con sé la moneta amuleto ‘sixpence' (una vecchia valuta del Regno Unito), magari gli porterà fortuna.

Chi è Bearman: a 12 anni il primo titolo nel Karting

Quando si dice essere un predestinato. La carriera di Bearman inizia a 8 anni: si cimenta nel karting e conquista il primo titolo a 12 quando, nel 2017, conquista il Kartmasters British Grand Prix. Nel 2019 si toglie anche la soddisfazione della vittoria a Valencia in Coppa del Mondo classe Juniox X30 e a Le Mans.

È il trampolino di lancio per Ollie che dentro di sé culla un sogno bellissimo: arrivare all'apice del Circus dei motori. La scalata parte nel 2020 con il passaggio nella F4 che corre un po' in Germania (6 vittorie) e un po' in Italia (11 successi) al volante dell'US Racing. Successivamente farà sfoggio delle proprie qualità anche tra le fila della Van Amersfoort.

La carriera in F2 e F3 del pilota Ferrari

A Maranello si accorgono di Bearman che stupisce tutti durante le Scouting World Finals della FDA. Lo prendono sotto l'ala protettiva e viene mandato a farsi le ossa in Formula 3. Ollie impressiona in pista per la guida e i risultati tanto da meritare il salto in F2 con Prema nel 2023.

Nella nuova dimensione (a cominciare dalla vettura differente) paga lo scotto del noviziato in Bahrain, a Jeddah e a Melbourne poi a Baku dà un'altra sterzata alla carriera. Barcellona, Zandvoort, Monza sono le esperienze fatte lungo il cammino che gli permette di bruciare le tappe. A fine stagione Bearman si piazza al sesto posto in classifica piloti e secondo tra i rookie alle spalle di Victor Martins.

Sostituirà Sainz in Formula 1 a Jeddah

Le ottime referenze guadagnate sull'asfalto fanno sì che per la stagione 2024 il britannico sia uno dei piloti di riserva della Ferrari e della scuderia statunitense, Haas. A gennaio scorso a Barcellona ha preso parte a due giorni di test con la Ferrari F1-75, mai avrebbe immaginato che a distanza di qualche mese si sarebbe ritrovato in pista assieme a Leclerc. Quale sarà il suo numero in pista? A bordo della Haas girò col 50 ma, potesse scegliere, prenderebbe l'87 come quello di suo padre. Invece avrà il 38.

