Carlos Sainz sta male, l'annuncio della Ferrari in Arabia: "È in albergo, deve riposare" È iniziato male il weekend del GP dell'Arabia Saudita per Carlos Sainz e la Ferrari: il pilota spagnolo era arrivato al circuito di Jeddah, poi ha dovuto fare ritorno in albergo per un malore.

A cura di Paolo Fiorenza

Parte male per Carlos Sainz e la Ferrari il secondo weekend della stagione di Formula 1, che da domani vedrà le monoposto di scena nel GP dell'Arabia Saudita dopo l'esordio in Bahrain dominato dalla Red Bull. Il 29enne pilota spagnolo era atteso all'incontro con i media del mercoledì a Jeddah, ma ha dato forfait, lasciando la scena per l'incontro coi i giornalisti al compagno di squadra Leclerc, presente assieme a Russell, Stroll, Hulkenberg, Tsunoda e Bottas. Sainz non sta bene, per questo ha declinato la conferenza, come ha annunciato la Ferrari in una nota.

"Carlos Sainz è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo un leggero malore", ha twittato la scuderia di Maranello, allungando una piccola ombra sulla spedizione in Arabia della Rossa. Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di serio, pare siano problemi gastrointestinali. Niente che possa compromettere la presenza del madridista nelle prove libere di giovedì (le FP1 saranno alle 14:30, le FP2 alle 18:00), che precederanno le qualifiche di venerdì e la gara che si disputerà ancora al sabato, come a Sakhir, per via dell'inizio del Ramadan domenica 10 marzo.

Sainz si era inizialmente recato al circuito di Jeddah, poi il malessere lo ha costretto a fare ritorno in albergo per recupere al meglio in vista dello stress fisico che gli sarà richiesto domani quando entrerà nell'abitacolo della Ferrari. È un anno cruciale per Carlos, che vuole giocarsi tutte le proprie carte per cercare un sedile di Formula 1 in un team competitivo dopo il benservito datogli dalla Ferrari per rimpiazzarlo con Lewis Hamilton dalla prossima stagione.

Carlos Sainz al suo arrivo oggi al circuito di Jeddah in Arabia Saudita

La prima gara in Bahrain ha visto un ottimo podio per lo spagnolo, che ha chiuso a pochi secondi da Perez, con Verstappen ancora lontanissimo come l'anno scorso. È chiaro che a Sainz non dispiacerebbe continuare a tenere dietro Leclerc (quarto a Sakhir per via di problemi ai freni), per mandare qualche messaggio a Vasseur e magari far pentire qualcuno a Maranello. Da domani si farà sul serio a Jeddah, servirà un Carlos al meglio dal punto di vista fisico.

