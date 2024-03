Verstappen vince la prima della F1 2024 in Bahrain: Ferrari a podio con Sainz, calvario per Leclerc Doppietta Red Bull nel GP del Bahrain con Verstappen che domina la prima gara del Mondiale di Formula 1 2024 davanti al compagno di squadra Perez: Ferrari sul podio con Sainz, Leclerc chiude 4° dopo una gara in cui ha dovuto fare i conti con un problema ai freni della sua SF-24. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nulla sembra essere cambiato rispetto alla passata stagione. Il campione del mondo in carica Max Verstappen domina la gara d'esordio del Mondiale di Formula 1 2024 chiudendo il GP del Bahrain sul circuito di Sakhir con oltre venti secondi di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez che termina comunque in seconda posizione regalando così la prima doppietta stagionale alla Red Bull.

Prima corsa dell'anno dal sapore diverso invece per i due piloti della Ferrari con Carlos Sainz autore di un'ottima prova che lo ha portato a chiudere sul podio dopo esser partito dalla quarta casella della griglia di partenza e aver subito il sorpasso di Perez al via, mentre Charles Leclerc che scattava dalla prima fila ha vissuto un vero e proprio calvario dovendo fare i conti per tutta la gara con dei problemi ai freni della sua SF-24 dovendo anche subire per due volte il sorpasso da parte del compagno di squadra Sainz.

Tornato in vita solo nell'ultimo stint di gara con gomme hard il monegasco riesce a superare la Mercedes di George Russell e prendersi la quarta posizione alla bandiera a scacchi. Chiude al settimo posto invece Lewis Hamilton stretto tra la morsa delle McLaren di Lando Norris (6° al traguardo) e Oscar Piastri (8°). A chiudere la top-10 le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll protagonisti di una gara non brillantissima. Appena fuori dalla zona punti invece Guanyu Zhou che con la sua Sauber si è riuscito a mettere alle spalle le Haas di Magnussen (12°) e Hulkenberg (16°) e le Racing Bulls di Ricciardo (13°) e Tsunoda (14°) e anche il compagno di squadra Bottas che a causa di un grave errore dei meccanici ai box durante il secondo pit-stop ha concluso in penultima posizione davanti solo alla Williams del disastroso Sargeant.

L'ordine d'arrivo del GP del Bahrain della Formula 1 2024

Max VERSTAPPEN (Red Bull) Sergio PEREZ (Red Bull) +22.457 Carlos SAINZ (Ferrari) +25.110 Charles LECLERC (Ferrari) +39.669 George RUSSELL (Mercedes) +46.788 Lando NORRIS (McLaren) +48.458 Lewis HAMILTON (Mercedes) +50.324 Oscar PIASTRI (McLaren) +56.082 Fernando ALONSO (Aston Martin) +74.887 Lance STROLL (Aston Martin) +93.216 Guanyu ZHOU (Sauber) 1 L Kevin MAGNUSSEN (Haas) 1 L Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) 1 L Yuki TSUNODA (Racing Bulls) 1 L Alexander ALBON (Williams) 1 L Nico HULKENBERG (Haas) 1 L Esteban OCON (Alpine) 1 L Pierre GASLY (Alpine) 1 L Valtteri BOTTAS (Sauber) 1 L Logan SARGEANT (Williams) 2 L

