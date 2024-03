Perché il GP Bahrain di Formula 1 si corre di sabato: è colpa di una regola La Formula 1 tornerà in pista sabato 2 marzo con il GP Bahrain, primo Gran Premio del Mondiale 2024. Le gare in Bahrain e Arabia sono anticipate a causa del Ramadan, che inizia il 10 marzo, e di una norma regolamentare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Mondiale di Formula 1 del 2024 verrà ricordato anche perché prenderà il via di sabato. Il Gran Premio del Bahrain infatti si terrà il 2 marzo (partenza alle ore 16). Quello successivo, quello dell‘Arabia Saudita, verrà disputato sempre di sabato (il 9 marzo). Ma come mai il campionato partirà di sabato e non di domenica? La risposta è semplice. Il 10 marzo comincia il Ramadan e non potendo correre in quel giorno a Jeddah e dovendo trascorrere per regolamento almeno una settimana tra una gara e l'altra si è deciso di anticipare al sabato pure la tappa del Bahrain.

Come da consuetudine moderna il Campionato di Formula 1 scatterà dal Bahrain, dove si sono anche effettuati tre giorni di test. L'edizione numero 75 del Mondiale avrà una duplice particolarità. Perché ufficialmente si partirà il 29 febbraio con le prove libere e il Gp è in programma sabato 2 marzo. In tanti si sono chiesti, guardando il calendario del campionato con attenzione, il motivo di questa decisione. Non c'è niente di cervellotico, anzi è tutto molto chiaro.

Max Verstappen sarà ancora il favoritissimo per il Mondiale di Formula 1.

Domenica 10 marzo inizierà il Ramadan, che terminerà lunedì 8 aprile. Inizierà così il mese sacro per i musulmani che prevede secondo la shari'a 30 giorni di digiuno dall'alba al tramonto. Per questo il Gran Premio dell'Arabia Saudita di Jeddah non poteva disputarsi il 10 marzo, ed è stato anticipato al sabato (con weekend di gara che quindi scatterà sempre di giovedì). Essendo stabilito dal regolamento che tra un Gp e l'altro deve trascorrere almeno una settimana è stato anticipato al sabato pure il Gran Premio del Bahrain.

Leggi anche I risultati e i tempi dei test di Formula 1 in Bahrain: la classifica del day 1

Charles Leclerc sarà in pista in Bahrain con la Ferrari il 2 marzo.

Un Gran Premio di Formula 1 di sabato non è una novità assoluta. L'ultimo precedente è recente, ma tecnicamente in Italia forse non molti se lo ricordano. Perché la mattina di domenica 19 novembre a Las Vegas gli appassionati italiani hanno seguito la gara, vinta naturalmente da Verstappen, che però si è disputata nella tarda serata della città delle luci (e del gioco). Sono ben 75 i Gp tenuti in giorni diversi dalla domenica. Prima di Las Vegas 2023, l'ultima tappa al sabato era stata quella del Gp del SudAfrica del 1985 vinto da Nigel Mansell davanti a Keke Rosberg e Alain Prost.

Nigel Mansell festeggia il successo al Gran Premio del Sudafrica 1985, corso di sabato.

Nel complesso, pur andando nella notte dei tempi, si sono disputati Gp in giorni differenti dalla domenica negli Stati Uniti, ma anche in Spagna oltre che in SudAfrica, dove si corse al sabato e pure il giorno di Capodanno del 1965, che quella volta era un venerdì. Ma la maggior parte delle gare non disputate alla domenica si sono tenute di sabato e in buona parte in Gran Bretagna, dove il 13 maggio 1950 (che era un sabato) si tenne la prima gara di sempre della Formula 1.