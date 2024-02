Leclerc il più veloce nell’ultimo giorno dei test di Formula 1, Verstappen perfetto nel passo gara F1 Test 2024, Charles Leclerc il più veloce nel day 3. Il monegasco si è messo alle spalle Russell e Zhou. Max Verstappen quarto e perfetto nella simulazione passo gara. Bene anche Carlos Sainz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

I test del Bahrain si sono conclusi. Anche nell'ultima delle tre giornate la Ferrari ha dato ottimi segnali, ma sarà la pista, sempre a Sakhir, tra una settimana a dare il vero responso e farà capire se ci sarà lotta con Max Verstappen. Carlos Sainz è stato il più veloce al mattino, Charles Leclerc il più rapido in assoluto. Il campione del mondo è stato formidabile sul passo gara, ma anche il monegasco si è difeso. Molto bene la Racing Bulls, che mira a essere la grande sorpresa di questo avvio di campionato.

La mattinata è filata liscia per la prima mezz'ora, poi il tombino di curva 11 salta (ancora). Stavolta è Perez a mandarlo ko. La sospensione è lunga, l'aggiusto è complicato. Quando si riparte, con tante preoccupazioni per la prossima settimana, Sainz fa il ritmo e resta al comando per tutta la mattinata, con Perez e Hamilton che lo seguono. Più o meno la normalità. Ricciardo impressiona con il passo gara, la Racing Bulls va tenuta d'occhio, mentre Lando Norris ha problemi alla frizione e si ferma in anticipo.

Quando si riparte scendono in pista Alonso, Russell, Piastri e soprattutto Leclerc e Verstappen che si sfidano a distanza. Charles fa subito un tempone, Max lo imita e poi si mette a fare prove di simulazione gara, che danno un esito eccellente. Leclerc si rimette avanti, si migliora con la C4 e la C5. Il primo posto è suo. Max a un certo punto si ferma, la Red Bull non ha più bisogno di prove. Dietro accadono un po' di cose. Intanto c'è un duello vero sul rettilineo tra Russell e Leclerc e Tsunoda si porta fino al terzo posto.

Nel finale chi monta gomme rosse prova a fare il tempo e a movimentare la classifica. Russell sale al secondo posto, Zhou al terzo. Cambia poco. Ora appuntamento giovedì 29 febbraio sempre a Sakhir per le prove libere del primo Gp del 2024.

