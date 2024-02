Il futuro di Sainz non sarà alla Red Bull: “Carlos vuole decidere prima di noi” Helmut Marko chiude le porte della Red Bull a Carlos Sainz. Il consigliere del team campione del mondo ha parlato del futuro di Perez ed ha escluso che possa sostituirlo lo spagnolo, i candidati principali sono altri due piloti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

I battenti del Mondiale 2024 si stanno per aprire, ma la Formula 1 va sempre enormemente di corsa e si pensa già al campionato del 2025. In genere i discorsi di mercato si fanno dall'estate in poi, ma il passaggio di Hamilton alla Ferrari ha scompaginato tutto. Sainz è alla ricerca di un ingaggio, una valanga di piloti aspira al grande colpo. Di sicuro lo spagnolo non passerà alla Red Bull. Le porte dei campioni del mondo per Carlos le ha chiuse il dottor Marko, che ha anche spiegato i criteri di scelta per il posto di secondo pilota e ha stabilito soprattutto i tempi, e quelli mettono fuori il ferrarista.

Tredici sedili per il 2025 sono potenzialmente vacanti. Un mare di piloti deve rinnovare o deve trovare un altro ingaggio. Tra questi c'è anche Carlos Sainz, che per ora aspetta. Sa di essere uno dei più quotati e sa bene di poter ambire a un posto al sole di alto livello. Si parla dell'Audi (che però solo dal 2026 rileverà la Sauber), ma anche della Mercedes, oltre che di possibili ritorni di fiamma per Aston Martin e Alpine. Non sarà marcato Red Bull il suo futuro, perché le porte della scuderia campione del mondo sono definitivamente chiuse.

Helmut Marko, figura di spicco e di comando della Red Bull, a 80 anni tesse ancora le tele del team austriaco e alla vigilia del Gp del Bahrain ha parlato con la testata austriaca Kleine Zeitung di mercato. Verstappen è saldo dov'è, Sergio Perez no. Il pilota messicano ha il contratto in scadenza a fine stagione e si gioca tutto nella prima metà di questo campionato. Diciamo che fino all'Hungaroring ha la precedenza su tutti. Ma sa bene che se vivrà una prima parte deludente (com'è stata la seconda del 2023) il suo destino alla Red Bull sarà segnato.

Non dovrà guardarsi da Sainz, Marko lo ha escluso dal novero dei pretendenti: "Carlos vuole prendere una decisione prima di noi, noi invece attenderemo almeno metà stagione se non oltre, di sicuro dopo la pausa estiva".

Hanno invece la chance di soffiare il posto al Checo Perez invece i piloti della Racing Bulls e cioè Daniel Ricciardo, che tornerebbe di corsa alla Red Bull, e Yuki Tsunoda, che spera nel grande salto: "Chiunque corre in quel team sa che ha la possibilità di passare in Red Bull qualora dovesse meritarlo. Per entrambi, non si tratta solo di rimanere in Formula 1, ma anche della possibilità di una promozione in Red Bull. Questo vale per chi domina chiaramente la stagione all’interno della squadra".

Regole chiare, fissate per Sainz e i torelli della Racing Bulls, mentre Albon è fuori dai giochi: "Lui non è un problema per noi: ha un contratto con la Williams fino al 2025".