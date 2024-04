video suggerito

Carlos Sainz si tradisce in diretta TV sulle novità della Ferrari: "Non so se posso dirlo" Nell'intervista post GP del Giappone di Formula 1 2024 in diretta TV il pilota della Ferrari Carlos Sainz si lascia sfuggire dettagli importanti riguardo agli aggiornamenti che saranno portati sulle SF-24 nel prossimo futuro: "Non so se posso dirlo"

A cura di Michele Mazzeo

Prosegue il momento d'oro di Carlos Sainz che, dopo la vittoria di Melbourne, in Giappone sale sul podio classificandosi dietro le solite Red Bull di Verstappen e Perez e batte ancora una volta (la terza su tre gare disputate in questo Mondiale di Formula 1 2024) il compagno di squadra in Ferrari Charles Leclerc finito nuovamente alle sue spalle nonostante una grande rimonta che gli è valsa il titolo di "Driver of the day". Al netto delle ormai consuete polemiche post-GP sul presunto trattamento nei suoi confronti da parte degli uomini di Maranello, lo spagnolo conferma il suo straordinario periodo di forma e il grande feeling con la nuova SF-24 (migliore di quello mostrato finora dal monegasco) sia in qualifica che in gara. Una prestazione, quella del madrileno, che fa dunque ben sperare in vista del prosieguo del campionato soprattutto alla luce del fatto che la Red Bull a Suzuka ha portato il suo primo pacchetto di aggiornamenti mentre la Ferrari non ancora portato sviluppi alla propria monoposto.

E le parole (e il sorriso) di Carlos Sainz nell'intervista rilasciata a Sky Sport al termine della gara non solo confermano quanto lo spagnolo si trovi a proprio agio con questa nuova vettura ma anche che, all'interno del team del Cavallino Rampante, vi sia dell'ottimismo riguardò alle novità che a breve saranno portate in pista per migliorare le prestazione delle SF-24: "È un inizio di stagione perfetto, la macchina ci permette di brillare maggiormente in gara. L'anno scorso soffrivamo col degrado. Stavolta possiamo fare strategie diverse, provare a sorpassare. Guardiamo sempre davanti a noi. Per un pilota è molto più divertente. Non dimentichiamo che, a differenza nostra, in Giappone, Red Bull ha portato un aggiornamento importante. Noi non siamo così lontani sul passo gara. Sono stati superiori di uno o due decimi a giro. Arriveranno circuiti in cui potremo giocarcela. Suzuka non era uno di questi" ha infatti detto il madrileno riguardo alle sensazioni avute in pista in questi primi quattro GP della stagione (tre per lui dato che in Arabia Saudita dopo le FP1 ha dovuto lasciare il sedile al debuttante Bearman per sottoporsi ad un intervento chirurgico di appendicectomia).

Nel corso dell'intervista con l'inviata Sky Mara Sangiorgio però, a causa del visibile entusiasmo, Carlos Sainz si è anche tradito confermando in diretta TV le indiscrezioni riguardo al momento in cui la Ferrari porterà i suo primi sostanziosi pacchetti d'aggiornamento che dovrebbero permettere a lui e Leclerc di ridurre ulteriormente il gap rispetto alla Red Bull: "Spero che anche Ferrari porti presto un aggiornamento, anzi in realtà sappiamo già quando arriveranno ma non so se posso dirlo" si è difatti lasciato sfuggire il raggiante spagnolo che incalzato dalla giornalista ("Arriveranno tra il GP di Miami e quello di Imola, con il pacchetto più grosso che arriverà ad Imola. Dai, lo sappiamo anche noi…") non ha potuto fare altro che confermare (con un imbarazzatissimo "più o meno") svelando di fatto che bisognerà attendere ancora due Gran Premi per vedere in pista la prima vera grande evoluzione della SF-24 che già ha ben figurato nella versione standard in questo avvio di Mondiale .

