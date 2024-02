Mercato piloti in Formula 1 stravolto da Hamilton alla Ferrari: 13 macchine da assegnare Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, per il Mondiale 2025, stravolge in modo totale il mercato piloti che apre grandi prospettive quasi a tutti in Formula 1. Sainz è il nome più caldo, ma anche Alonso potrebbe cambiare scuderia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dire che ora può succedere di tutto è riduttivo. Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025 stravolge in modo totale la Formula 1. Ovviamente colui che è stato maggiormente interessato dal passaggio in Rosso del sette volte campione del mondo è stato Carlos Sainz, che dopo quattro stagioni lascerà il team di Maranello. Ma essendoci una dozzina di piloti in scadenza di contratto nella prossima stagione potrebbe esserci un'autentica rivoluzione.

É vero che i contratti contano fino a un certo punto. Ma a inizio gennaio facendo due calcoli semplici si avevano tredici piloti con il contratto in scadenza a fine stagione. Quindi di suo era già prevedibile un autentico rimescolamento. Il passaggio di Hamilton alla Ferrari mescola ulteriormente le carte. Il pilota più noto al mondo che va alla Ferrari, a 40 anni, e con l'ambizione di vincere, così come Charles Leclerc. Sainz è quello che ora deve trovarsi una squadra, impresa semplice, perché è vero che al momento resta fuori e non ha contratto ma lo spagnolo ha dimostrato in questi anni in Ferrari di essere un pilota di valore.

George Russell e Alexander Albon in duello a Las Vegas.

La Ferrari è a posto. Sainz deve trovarsi una scuderia. Ma il posto di Hamilton alla Mercedes chi lo prenderà? Russell è sicuro del suo posto e ora ambisce, sin da subito al ruolo di prima guida. Al suo fianco potrebbe sbarcare Albon, che ha chiuso bene il campionato con la Williams. C'è chi caldeggia Fernando Alonso, che certamente non ha voglia di fare lo spettatore. Non si può nemmeno escludere la candidatura di uno tra Ocon e Gasly, i due francesi attendono da anni la grande occasione, e ora potrebbe esserci.

Alonso, Verstappen e Hamilton sul podio del Canada. Anche lo spagnolo può cambiare scuderia.

Di sicuro, ci sarà un effetto domino. Perché Carlos Sainz può ambire a moltissimi sedili. Da tempo per lui si parla di un futuro di Audi, che dal 2026 rileverà la Sauber. Ma non è così scontato. La Red Bull, considerata anche la stima del dottor Helmut Marko, potrebbe riportarlo all'ovile qualora Sergio Perez dovesse ancora deludere, come ha fatto nella seconda metà della scorsa stagione. Verstappen dopo dieci anni si ritroverebbe a far coppia con Sainz.

E chissà che la stessa Mercedes non pensi allo spagnolo, anche se Toto Wolff di sicuro un pensierino lo fa a Lando Norris, che è blindatissimo dalla McLaren, ma ha tutto per sostituire Hamilton e formare un team (ancora) tutto inglese. Insomma, Formula 1 che ancora prima di vivere la stagione 2024 è già pepatissima, con il mercato piloti che si è già infiammato.

I piloti in scadenza di contratto nel 2024 sono ben tredici, per altrettanti sedili da assegnare. Si fa prima a dire coloro che hanno (o avevano) un contratto pluriennale. Verstappen è legato fino al 2028 con la Red Bull, Leclerc ha rinnovato da poco con la Ferrari, mentre Norris ha firmato fino al 2025 con la McLaren e Piastri fino al 2026. Russell e Bottas sono legati fino al 2025 rispettivamente a Mercedes e Sauber, e poi c'era proprio Hamilton che aveva firmato fino al 2025, ma quel contratto sarà stracciato. Tutti gli altri sono a caccia di un sedile, e proveranno a giocarsi le proprie carte.