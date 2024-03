F1, oggi le qualifiche del GP Arabia: Ferrari e Red Bull per la pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Nel pomeriggio di oggi si svolgono le Qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale 2024 di Formula 1. Qualifiche attesissime, perché la Ferrari sembra in grado di contendere la pole position alla Red Bull.

Le Qualifiche sul circuito di Jeddah prenderanno il via alle ore 18 (ora italiana) e saranno trasmesse in diretta TV da Sky, sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Non sarà possibile seguirle in diretta in chiaro ma TV8 le manderà in onda gratis in differita alle ore 22. Saranno visibili invece in streaming le Qualifiche, dalle 18 alle 19, tramite Sky Go e NOW. Qui il programma completo.