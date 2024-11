video suggerito

Il gesto di Leclerc a Verstappen che nessuno ha visto ad Interlagos: il video amatoriale fuga i dubbi Le immagini riprese dallo smartphone di un tifoso al termine della gara del GP del Brasile della Formula 1 svelano un gesto di Charles Leclerc verso Max Verstappen che mette fine alle polemiche.

A cura di Michele Mazzeo

Umore agli antipodi al termine della gara del GP del Brasile della Formula 1 2024 tra Max Verstappen, vincitore a sorpresa dopo un'incredibile rimonta dalla diciassettesima posizione, e il suo storico rivale Charles Leclerc, unico a non farsi superare in pista dall'olandese della Red Bull, ma solo quinto nell'ordine d'arrivo di quella che è stata senza dubbio la corsa più pazza dell'anno.

Il monegasco dopo la gara, nonostante sia comunque finito davanti ad entrambe le McLaren, avversarie dirette della Ferrari nella lotta per il titolo costruttori, non era soddisfatto di quanto fatto in pista (soprattutto per quel primo pit-stop troppo anticipato che gli è costato almeno due posizioni), mentre il tre volte campione del mondo era raggiante come accaduto in pochissime altre occasioni per il ritorno al successo che mancava da oltre quattro mesi (per trovare un digiuno così lungo per lui bisogna tornare al 2020 quando ancora non aveva nessun alloro in bacheca).

Nonostante gli umori contrastanti qualcuno aveva fatto notare che dopo la bandiera a scacchi il monegasco non si fosse avvicinato per congratularsi con l'amico/nemico con cui si sfida sulle piste di tutto il mondo fin da quando correva sui kart e con il quale c'è un rapporto di rispetto reciproco. Cosa che ha portato parecchi tifosi di Verstappen a mettere in dubbio la sportività del pilota della Ferrari.

Ingiustamente. Già, perché Charles Leclerc si è complimentato per la vittoria con Max Verstappen, soltanto che il suo gesto non si è visto perché arrivato in un momento in cui non era inquadrato dalle telecamere. Parcheggiata la sua SF-24 nel parco chiuso e sceso dalla vettura per dirigersi verso la pesa per espletare le canoniche pratiche post-corsa infatti il 27enne di Monte Carlo si è prima diretto verso il pilota della Red Bull per congratularsi con lui con tanto di stretta di mano e abbraccio.

Una scena che inizialmente era sfuggita a tutti ma che le riprese della telecamera dello smartphone di un tifoso, appostato in quel momento ai bordi della pit lane del circuito di Interlagos in attesa di assistere alla cerimonia del podio, hanno svelato spegnendo così sul nascere sterili polemiche su presunti rapporti incrinati tra il leader del campionato e lo storico amico/rivale Charles Leclerc.