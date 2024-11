Formula 1 oggi, orari TV qualifiche e gara GP Brasile su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming

Dopo la vittoria di Sainz in Messico, la F1 torna oggi in pista a Interlagos per il GP Brasile, non solo per la gara ma anche per le qualifiche che dovranno definire la griglia di partenza dopo il rinvio a causa della pioggia. L'orario delle qualifiche è fissato per le ore 11:30, mentre la partenza della gara è in programma alle 16:30. Leclerc e Sainz a caccia del podio contro le velocissime McLaren di Norris e Piastri e il solito Verstappen. La gara di Formula 1 oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW. Disponibile la diretta in chiaro anche su TV8, ma in differita dalle 21:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

0

09:00 Chi ha vinto la sprint race del Brasile Lando Norris grazie a un ordine di scuderia ha vinto a Interlagos, secondo posto per Piastri e terzo per Leclerc che ha guadagnato una posizione e un punto per una penalità rifilata a Verstappen, che ha chiuso al quarto posto. Sainz quinto. A cura di Alessio Morra 08:30 A che ora ci sono le qualifiche del GP Brasile dopo il rinvio per pioggia Le Qualifiche del Gran Premio del Brasile si terranno questa mattina. Si parte alle ore 11:30. La FIA ha cambiato giorno, è stata costretta a farlo a causa delle condizioni meteorologiche e ha stabilito nella serata di sabato l'orario. Anticipandolo di circa mezz'ora rispetto a quanto immaginato, dovendoci essere almeno quattro ore di break tra Qualifiche e Gp. La gara scatterà alle ore 16:30. A cura di Alessio Morra 08:00 Le condizioni meteo per la gara di oggi Le condizioni meteo potrebbero condizionare la gara di oggi del GP del Brasile. Stando alle previsioni infatti c'è l'elevato rischio che nell'orario in cui andrà in scena la gara arrivi qualche scroscio di pioggia sul circuito di Interlagos. Cosa che, con il tracciato appena riasfaltato e una temperatura dell'aria che dovrebbe aggirarsi intorno ai 26° C, potrebbe complicare e non poco la vita ai piloti. A cura di Michele Mazzeo 07:30 Le caratteristiche del circuito di Interlagos per il GP Brasile La mappa del circuito di Interlagos su cui oggi si corre la gara del GP del Brasile della Formula 1 2024. Ad ospitare la gara del GP del Brasile della Formula 1 2024 di scena oggi sarà l'Autodromo José Carlos Pace situato nel quartiere Interlagos della città brasiliana di San Paolo, uno dei circuiti permanenti più antichi del mondo su cui si corre ancora. Il tracciato è caratterizzato da diversi saliscendi che impegnano particolarmente i piloti e da diverse zone in cui è possibile tentare il sorpasso: alla curva 1, per esempio, o alla staccata della curva 4, oltre che sul rettilineo dei box e sulla "Reta Oposta" dove si può utilizzare il DRS. La pista misura 4.309 metri e in gara si percorrono 71 giri, per una distanza complessiva di 305,91 km. Il layout della pista richiede un elevato carico aerodinamico per affrontare al meglio il tratto guidato, con le curve lente, ma anche un assetto che possa consentire buone velocità di punta. Il circuito di Interlagos è molto impegnativo per il cambio dato che durante la gara la trasmissione sarà molto sollecitata con circa 3200 cambi di marcia effettuati. Data la riasfaltatura completa e la scelta di Pirelli di portare i set di gomme più morbidi per questo weekend anche gli pneumatici potrebbero rivelarsi un'incognita. Per quanto riguarda i freni invece, come suggerito dal fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1 Brembo, quello di Interlagos è un circuito mediamente impegnativo. Durante ogni giro della pista brasiliana i freni vengono utilizzati appena 5 volte. La frenata più impegnativa in assoluto è quella alla prima curva dove le monoposto passano da 337 km/h a 124 km/h in 2,41 secondi durante i quali percorrono 130 metri. A detenere il record di vittorie in Formula 1 a Interlagos è Michael Schumacher che ne ha conquistate quattro. Tra quelli in attività il primatista è Lewis Hamilton a quota tre successi sul tracciato brasiliano, mentre lo scorso anno a trionfare a San Paolo è stato Max Verstappen. Il record della pista in gara appartiene invece a Valtteri Bottas che nel 2018 è riuscito a fermare il cronometro sull'1:10.540. A cura di Michele Mazzeo 07:01 F1, oggi le qualifiche del Brasile dopo il rinvio per pioggia: orario e diretta TV e streaming Le Qualifiche del Gran Premio del Brasile si sarebbero dovuto tenere ieri, ma la pioggia è stata incessante e il temporale ha impedito ai piloti di scendere in pista. Dunque straordinari per piloti e scuderie con le Qualifiche alle ore 11:30. Diretta TV su Sky, streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW. Differita in chiaro su TV8 dalle ore 16:00. A cura di Alessio Morra 07:00 Formula 1, oggi il GP Brasile: orari TV8 e Sky e dove vederlo in TV e streaming Oggi sul circuito Carlos Pace di Interlagos è in programma la ventunesima gara del Mondiale di Formula 1 2024. La partenza del GP del Brasile è fissata alle ore 16:30 (ora italiana). Il ventunesimo round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8. La gara del GP del Brasile di Formula 1 inizia alle 16:30 di oggi. Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato di Interlagos per affrontare i 71 giri della ventunesima corsa del Mondiale 2024. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 20:00 sarà possibile seguire il pre-gara. La differita su TV8 inizierà invece alle ore 21:30. A cura di Michele Mazzeo