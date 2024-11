video suggerito

Verstappen vince il pazzo GP del Brasile, la pioggia premia la sua incredibile rimonta: Norris solo 6° Con un'incredibile rimonta dalla diciassettesima posizione Max Verstappen vince il GP del Brasile della Formula 1 2024 allungando nel mondiale su un disastroso Norris (solo 6° al traguardo): la pioggia di Interlagos premia l'olandese e le Alpine di Ocon e Gasly che salgono incredibilmente sul podio.

A cura di Michele Mazzeo

La pioggia che ha condizionato l'intero weekend del GP del Brasile della Formula 1 2024 non ha mollato Interlagos nemmeno durante la gara lunga della domenica nella quale è andata in scena l'incredibile impresa di un bravissimo e fortunato Max Verstappen che riesce a conquistare una vittoria che, alla luce di una partenza dalla diciassettesima casella della griglia, sembrava impossibile. Un successo che permette dunque all'olandese della Red Bull di mettere una pietra tombale sulla lotta per il titolo iridato aumentando il suo vantaggio su un disastroso Lando Norris (6° al traguardo dopo esser partito in pole) che è ora, a tre GP dal termine della stagione.

Un successo arrivato al termine di una corsa che ha regalato colpi di scena già prima della partenza dove George Russell si è preso la testa della corsa al via superando il poleman Norris che è anche finito sotto investigazione per aver infranto il regolamento nella procedura di partenza al momento della precedente partenza annullata in seguito all'incidente di Stroll durante il giro di formazione. In quel frangente Charles Leclerc ha superato Liam Lawson salendo in quinta posizione, mentre Verstappen dopo due giri era già 10° dando inizio ad una rabbiosa rimonta iniziale.

L'arrivo della pioggia scrosciante ha però rivoluzionato la corsa intorno al trentesimo giro con la bandiera rossa per l'incidente di Colapinto sotto safety car che ha premiato proprio l'olandese che non si era ancora fermato per il pit-stop così come le due Alpine di Ocon e Gasly. Tornato in pista il tre volte campione del mondo è ripartito 2° dietro a Esteban Ocon con Norris 4° e Leclerc è 7°. Alla ripartenza il britannico della McLaren ha perso la posizione su Russell mentre il monegasco ha sorpassato Tsunoda e nel frattempo è finita la gara-calvario di Carlos Sainz finito a muro con l'altra Ferrari.

Terminato il periodo di safety car si sono decise le posizioni finali: ad approfittarne sono Verstappen, che ha passato Ocon andando in testa, e Leclerc, che ha superato sia Norris che Russell salendo momentaneamente in quarta posizione dietro le due Alpine (poi verrà risuperato dal pilota Mercedes che chiuderà 4° alla bandiera a scacchi). Il britannico della McLaren completa il suo disastro con un lungo che gli fa perdere la posizione anche dal compagno di squadra Oscar Piastri (penalizzato di dieci secondi per un precedente contatto ad inizio gara con Lawson).