Via alla cinque giorni di test Ferrari sul circuito di Fiorano. Nella prima delle cinque giornate in cui ben sette piloti si alterneranno sulla SF71H del 2018 sono stati alcuni giovani talenti dell'Academy di Maranello che hanno scaldato la monoposto in vista del ritorno al volante di Charles Leclerc (che ha completato la sua quarantena dopo la positività al Covid-19) e dell'esordio in pista con il Cavallino di Carlos Sainz. I primi a scendere sul tracciato di casa con la monoposto con cui Vettel ha ottenuto cinque vittorie nel Mondiale 2018 sono stati il 21enne figlio d'arte Giuliano Alesi (in pista per la prima volta con una Ferrari da Formula 1 a 30 anni di distanza dalla prima volta di papà Jean) e il 20enne neozelandese Marcus Armstrong che quest'anno correrà in Formula 2 con la DAMS, anche alla prima assoluta su una F1.

A chiudere la prima giornata di test Ferrari è stato poi il russo Robert Shwartzman che nella prossima stagione tenterà l'assalto al titolo di Formula 2 a bordo della Prema. Per lui non si è trattato di un esordio assoluto su questa vettura dato che aveva guidato la SF71-H a Fiorano lo scorso 30 settembre e nei test post-season per rookie di Abu Dhabi dello scorso 15 dicembre. A sorpresa in questa prima giornata di test nel muretto Ferrari del circuito di Fiorano ha fatto capolino anche il nuovo pilota del Cavallino Carlos Sainz che scenderà in pista per la prima volta al volante di una Rossa soltanto mercoledì mattina e reterà nell'abitacolo della SF71H anche nella sessione pomeridiana e in quella del giovedì mattina: martedì infatti toccherà al suo compagno di squadra Charles Leclerc ristabilitosi dopo la positività al Covid-19 che lo ha costretto all'isolamento nella sua casa di Monte Carlo.

Giovedì pomeriggio lo spagnolo cederà il volante ad un altro figlio d'arte della Ferrari Driver Academy, vale a dire quel Mick Schumacher che dopo aver trionfato nello scorso campionato di Formula 2 si appresta a fare l'esordio da pilota titolare nel Circus con la Haas nel prossimo Mondiale 2021. A chiudere la cinque giorni di test di Fiorano venerdì sarà invece il vicecampione della F2, nuovo collaudatore e terzo pilota della scuderia di Maranello, Callum Ilott.