I piloti della Daytona insorgono contro Brad Pitt e il film sulla F1: "Ci tiene svegli la notte" Brad Pitt alla 24 Ore di Daytona per girare alcune scene del suo film sulla Formula 1 ma la presenza della star hollywoodiana e gli orari scelti per le riprese hanno fatto infuriare i veri piloti che partecipano alla gara di durata più prestigiosa degli Stati Uniti.

A cura di Michele Mazzeo

Con la Formula 1 ferma in attesa dell'inizio della nuova stagione, le riprese del film sul Circus che vede tra i protagonisti Brad Pitt stanno proseguendo in altre importantissime gare automobilistiche in giro per il mondo. E ora il cast di Apex, apparso più volte durante i weekend F1 della scorsa stagione, è difatti di stanza a Daytona per fare delle riprese durante la celeberrima 24 Ore, cioè la gara di durata più prestigiosa degli Stati Uniti. La presenza della star holliwoodiana al Daytona International Speedway e le riprese di alcune scene in pista nei giorni in cui si disputa la corsa a cui prendono parte tutti i migliori piloti che corrono nelle principali serie americane come Nascar e IndyCar hanno creato non pochi fastidi ai driver che se ne sono lamentati pubblicamente.

Il pilota della IndyCar Scott McLaughlin per esempio si è lamentato per la stringente sicurezza nei parcheggi (dove Brad Pitt ha parcheggiato il proprio caravan nel quale rilassarsi tra una ripresa e l'altra) dove addirittura gli è stato negato l'accesso al suo camper perché non aveva con sé le credenziali per l'ingresso: un divieto insolito per un atleta chiaramente in tuta da gara che era appena sceso dalla sua auto da corsa. Lamentele a riguardo sono arrivate anche dal protagonista della Nascar Bubba Wallace a cui, come accaduto ad altri piloti in gara tra cui l'ex campione del mondo di Formula 1 Jenson Button e la stella dell'IndyCar Colton Herta, non è stato permesso di parcheggiare il proprio camper nel parcheggio principale del Daytona International Speedway in cui ogni anno sostano i mezzi di coloro che sono protagonisti della 24 Ore.

Riguardo alla presenza di Brad Pitt e alle riprese del film sulla F1 durante il weekend di gara della 24 Ore di Daytona c'è però una lamentela che ha accomunato tutti i piloti che partecipano all'edizione 2024 della gara di durata più prestigiosa degli Stati Uniti, vale a dire le scene girate di notte dalla troupe cinematografica. Tutti infatti si sono lamentati del fatto che le riprese li hanno tenuti svegli la notte poiché si inizia a girare molto tempo dopo che la pista viene ripulita dalle sessioni di prove libere della 24 Ore e per ogni scena è necessario che vi siano in pista a correre almeno sei vetture reali (tre Porsche 911 GT3 preparate in modo identico alla vettura della Wright Motorsports che gareggerà alla vera 24 Ore di Daytona, una Mercedes, una BMW e una Lola V8 del 1999) con il rombo dei loro motori che dunque costringe i piloti a stare svegli fino a tarda notte.

A questo punto critico ha fatto accenno anche Jenson Button che però si aspetta che ciò non condizionerà in alcun modo lo svolgimento di questa edizione della 24 Ore di Daytona: "Questa gara sarà fantastica e la mancanza di sonno è l'unico problema. Abbiamo una grande gara alle porte e Brad Pitt avrà un ruolo nell'evento" ha difatti chiosato il campione del mondo F1 del 2009 che prende parte a questa 24 Ore di Daytona con l'Acura ARX-06 del team Wayne Taylor Racing supportato da Andretti Global.

