video suggerito

Herbert su Schumacher: “Non vedevamo niente di così emozionante da anni. Speriamo sia un segnale” Michael Schumacher ha firmato il casco utilizzato in Bahrain da Jackie Stewart, e che verrà messo all’asta per una nobile causa. La notizia ha prodotto tanto entusiasmo, ma determinante in quel gesto è stato l’aiuto della moglie Corinna. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michael Schumacher qualche settimana fa ha apposto il suo autografo su un casco indossato, poi, da Sir Jackie Stewart. Il leggendario pilota scozzese ha indossato quel casco in Bahrain prima di metterlo all'asta, con l'obiettivo di raccogliere fondi per il suo ente benefico. Quel gesto di Schumacher è stato estremamente emozionante, in molti ci hanno visto anche un buon segno per lo stato del sette volte campione del mondo. Felice di ciò anche Johnny Herbert, che ha commentato con gioia la notizia. Schumacher la firma l'ha apposta per davvero, l'ha realizzata con l'ausilio della moglie.

La firma per il casco di Jackie Stewart

La firma di Schumacher sul casco di Jackie Stewart è stata una notizia meravigliosa, che ha aperto il cuore non solo a chi ha fatto per anni il tifo per lui. Una notizia che ha fatto il giro del mondo. Sir Jackie Stewart, 85 anni e tre titoli Mondiali vinti in Formula 1 (1969, 1971, 1973), metterà all'asta il casco che ha le firme di 20 campioni del mondo, incluso Michael Schumacher. Stewart finanzierà così la lotta contro la demenza, con la sua fondazione. E quel casco lo ha utilizzato durante il giro che ha effettuato in Bahrain in occasione del Gp vinto da Piastri.

La gioia di Johnny Herbert per l'autografo

Della firma di Schumacher ne ha parlato anche Johnny Herbert, che per anni è stato commentatore della F1 per la TV e che è stato compagno di squadra del tedesco alla Benetton nel 1995. I due sono stati legati da una splendida amicizia. Interpellato sulla vicenda, Herbert a FastSlots ha detto: "È una notizia meravigliosa che Michael Schumacher abbia firmato quel casco, potrebbe essere un segnale che sia in via di guarigione".

Poi con eccessiva enfasi ha aggiunto: "È stato un momento meraviglioso. Non vedevamo niente di così emozionante da anni. La presenza di Michael Schumacher durante un weekend di F1 sarebbe fantastica. Spero che continueremo a sentire notizie positive più spesso. Spero sia un segnale".

L'aiuto prezioso della moglie Corinna

Chiunque si augura un miglioramento per il pilota che ha vinto cinque titoli Mondiali di fila con la Ferrari. Ma bisogna mettere i puntini sulle i, perché Schumacher ha posto sì le sue iniziali sul casco indossato da Stewart, ma ha scritto le sue iniziali ‘MS' con il contributo della moglie Corinna, come confermato da Sir Jackie: "È meraviglioso che Michael abbia potuto firmare il casco per questa nobile causa: una malattia per la quale non esiste cura. Sua moglie lo ha aiutato e questo ha completato la serie di ogni singolo campione ancora con noi".