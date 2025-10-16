Hamilton risponde brutalmente alla domanda sul possibile arrivo di Horner in Ferrari: “Dirò solo questo”

Lewis Hamilton spegne sul nascere le voci che vogliono Christian Horner in Ferrari al posto di Vasseur: “Queste cose sono una distrazione per la squadra. Il team ha già chiarito la sua posizione”.

Lewis Hamilton non ha lasciato spazio a interpretazioni. Alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti della Formula 1 2025 ad Austin, il sette volte campione del mondo ha risposto in modo secco ai rumors che collegano Christian Horner a un possibile ruolo in Ferrari al posto di Fred Vasseur.

"Non so da dove arrivino queste voci, quindi non posso dire molto a riguardo. Dirò solo questo: sono motivo di disturbo per la squadra. Il team ha chiarito la sua posizione nel momento in cui ha rinnovato il contratto con Vasseur", ha dichiarato Hamilton in conferenza stampa.

Il britannico ha ribadito che in questa fase la Ferrari deve restare concentrata sugli obiettivi concreti: chiudere al meglio la stagione e gettare le basi del progetto tecnico in vista del 2026, anno del nuovo regolamento. "Questi rumors non ci sono di alcun aiuto. Tutti, a Maranello, stanno lavorando al massimo e queste voci sono soltanto una distrazione", ha aggiunto il pilota, lasciando intendere come simili indiscrezioni rischino di minare la serenità interna del team.

L'ex pilota Mercedes, ancora alla ricerca del primo podio in rosso, ha ribadito la fiducia nel lavoro del management di Maranello: "Per me è importante mantenere la concentrazione sull'obiettivo per cui stiamo lavorando, così da ottenere performance migliori. Stiamo facendo tante riunioni per assicurarci di essere in una buona posizione per il 2026".

Il riferimento è alla fase di costruzione della nuova monoposto, considerata strategica per il ciclo Ferrari-Hamilton-Vasseur. Il campione inglese ha spiegato come il finale di stagione verrà vissuto come un banco di prova per migliorare procedure e comunicazione interna: "Vedo gli ultimi weekend come test per consolidare rapporti e migliorare nell'esecuzione. Tutti in fabbrica vogliono arrivare a buoni risultati e manteniamo alta la concentrazione per questo".

La presa di posizione di Hamilton arriva dopo giorni di insistenti voci sul possibile arrivo di Horner a Maranello, alimentate dalla stampa inglese ma smentite da ambienti Ferrari, che hanno ribadito la piena fiducia nel manager francese.

Con il suo intervento, Hamilton ha voluto chiudere la questione in modo netto, allineandosi pubblicamente alla linea della squadra. Nessuna apertura, nessuna diplomazia: solo un messaggio chiaro, tipico del suo carattere. "Queste cose non aiutano. Il team ha già chiarito la sua posizione per il futuro, e stiamo tutti lavorando in questa direzione", ha ribadito. In sostanza, il britannico ha risposto brutalmente ma con lucidità, difendendo l'attuale leadership Ferrari e invitando l'ambiente a concentrarsi sul lavoro in pista. Perché, al netto delle voci, Hamilton sa che la vera risposta arriverà solo dai risultati.