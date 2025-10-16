Formula 1, GP Stati Uniti: gli orari di TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

In questo weekend torna la Formula 1, che fa tappa negli Stati Uniti per la gara che si tiene a Austin, in Texas. Si corre da venerdì 17 a domenica 19 ottobre. Verstappen continua a sognare il titolo Mondiale e procede l'inseguimento a Piastri e Norris. Nel weekend si corre anche la Sprint Race, che potrebbe dare una piccola gioia alla Ferrari che spesso quando c'è stata la Sprint è riuscita a brillare.

Diciannovesimo GP di F1 del 2025, in Texas, dove dal 2012 la Formula 1 vive dei weekend splendidi grazie a un circuito che garantisce spettacolo puro. Si parte venerdì 17 ottobre alle ore 19:30 con l'unica sessione di prove libere. Mentre alle 23:30 ora italiana si disputano le Qualifiche della Sprint Race. Programma ricchissimo sabato 18 ottobre con la Sprint Race alle ore 19 e le Qualifiche per la gara alle ore 23. Domenica 19 ottobre invece si terrà il Gran Premio, che prenderà il via alle 21.

Weekend dunque con la Sprint Race e naturalmente con il fuso orario (sono sette ore indietro rispetto a Roma) che porta Sprint Race, Qualifiche e GP in prima serata. Diretta totale su Sky, mentre TV8 manderà in onda in diretta la Sprint Race e le Qualifiche sabato, mentre in differita andrà in onda il GP degli Stati Uniti.

Difficile effettuare un pronostico adesso. Le ultime tre gare sono state vinte da Verstappen (due) e da Russell. La McLaren non trionfa dal 31 agosto e ad Austin deve battere un colpo. Piastri e Norris devono rispondere a SuperMax, mentre la Mercedes dopo aver sorpreso al caldo di Singapore proverà a fare la stessa cosa al caldo del Texas.

E poi c'è la Ferrari eterna incompiuta di questa stagione 2025, con picchi più verso il basso che verso l'alto nelle ultime settimane. Hamilton e Leclerc si trovano a meraviglia su questo tracciato, così come la Ferrari storicamente forte negli Stati Uniti. Fare pronostici è difficile, ma negli ultimi anni i weekend con le Sprint Race sono sempre stati positivi per la Rossa di Maranello.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Stati Uniti

Venerdì 17 ottobre

?

19:30: Prove libere 1 Formula 1 (Sky Sport F1)

23:30: Qualifiche Sprint Race (Sky Sport F1)

Sabato 18 ottobre

?

19: Sprint Race (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)

23: Qualifiche Formula 1 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)

Domenica 19 ottobre

?

21:00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1, Sky Sport Uno)

ORARI GP STATI UNITI F1 Su TV8

Sabato 18 ottobre

19:00: Sprint Race diretta (TV8, tv8.it)

23:00: Qualifiche diretta (TV8, tv8.it)

Domenica 19 ottobre

22:30: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

Dove vedere il GP Stati Uniti F1 in diretta TV e streaming

L'unica sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti di Formula 1 2025 sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky, così come le Qualifiche della Sprint Race, non ci sarà né diretta né differita in chiaro. Sabato 18 ottobre invece gli appassionati avranno la possibilità di seguire, oltre che su Sky, la Sprint Race e le Qualifiche in diretta anche in chiaro su TV8. Mentre domenica il GP degli Stati Uniti di Austin si potrà seguire in diretta solo su Sky, differita dalle 22:30 su TV8. Telecronaca di Carlo Vanzini con Marc Gené, e Roberto Chinchero. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW, in chiaro con tv8.it.