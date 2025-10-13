Christian Horner alla Ferrari, la clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra che scuote il mondo della Rossa

Dal Regno Unito rimbalza una notizia destinata a far discutere: Christian Horner avrebbe incontrato la dirigenza Ferrari per valutare un possibile approdo a Maranello. L’ex Team Principal della Red Bull, che ha lasciato il team a seguito delle accuse di “comportamento coercitivo” (da cui è stato poi scagionato), avrebbe ricevuto una buonuscita di circa 90 milioni di euro e sarebbe ora pronto a tornare nel mondo della Formula 1.

Diverse squadre lo avrebbero contattato, tra cui la stessa Ferrari, dove la sua eventuale presenza metterebbe in discussione la posizione di Frédéric Vasseur, in un momento complicato per la scuderia, con Leclerc e Hamilton lontani dai vertici della classifica. A riportare la notizia è il Daily Mail.

Nel frattempo, durante il Capital Markets Day 2025, il presidente John Elkann ha ribadito la propria dedizione al progetto Ferrari e ai tifosi: "Un impegno personale per riportare il Cavallino a vincere anche in Formula 1, come già accade nelle competizioni endurance".

Horner alla Ferrari, la clamorosa indiscrezione che scuote il mondo del Cavallino

Continuano a circolare indiscrezioni sul possibile arrivo di Christian Horner alla Ferrari a partire dal 2026. Secondo quanto riportato da F1-Insider, la scuderia di Maranello non avrebbe mai smesso di sondare l’ex Team Principal della Red Bull. Tuttavia, Horner è ancora vincolato dal periodo di gardening leave fino a metà del prossimo anno, il che rende complicata un’eventuale trattativa immediata.

Restano diversi ostacoli da superare, a partire dalla posizione di Frederic Vasseur, che di recente ha firmato un rinnovo pluriennale con la Ferrari. Un cambio di guida prima del 2027, dunque, appare poco probabile, a meno che i risultati in pista non continuino a deludere. In tal caso, le valutazioni interne potrebbero cambiare, anche perché nel mondo dello sport, e in particolare in Formula 1, la stabilità dei vertici dipende sempre dalle prestazioni.