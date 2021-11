Hamilton e Verstappen alla pari al via dell’ultimo GP: l’epico finale del Mondiale F1 è possibile La lotta per il titolo Mondiale di Formula 1 2021 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton potrebbe avere un finale ancora più epico con i due piloti che arrivano all’ultimo GP di Abu Dhabi a pari punti in classifica (cosa che potrebbe avvenire anche in quella Costruttori tra Mercedes e Red Bull). Tutto dipenderà dal risultato del GP dell’Arabia Saudita a Jeddah.

A cura di Michele Mazzeo

La lotta per il titolo Mondiale di Formula 1 2021 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, comunque vada a finire, sarà ricordata come una delle più serrate e combattute della F1 moderna. Quando mancano soltanto due gare alla conclusione di una lunghissima stagione (che contava ben 22 round) il duello per il titolo piloti, così come quello costruttori tra Red Bull e Mercedes, è ancora apertissimo. Ma il finale potrebbe addirittura riservare ancora più sorprese e emozioni di quante ne abbiamo viste e vissute fin qui.

Nonostante la vittoria di Hamilton in Qatar, l'olandese nel penultimo appuntamento di Jeddah per il primo storico GP dell'Arabia Saudita ha il primo match point per conquistare matematicamente il titolo e lo stesso vale per la Mercedes per quanto riguarda l'alloro tra i costruttori. Al termine del prossimo GP vi potrebbe però essere anche una situazione surreale che vedrebbe i due contendenti affrontare l'ultima gara della stagione a parità di punti (cosa che ipoteticamente potrebbe avvenire sia nella classifica piloti che in quella costruttori).

Se Lewis Hamilton dovesse vincere il GP dell'Arabia Saudita conquistando anche il giro veloce della gara (situazione non così improbabile dato che il tracciato su cui si correrà, almeno sulla carta, sembra favorire il britannico e il potente motore Mercedes che avrà a disposizione) e Max Verstappen terminasse in seconda posizione, l'attuale vantaggio di otto punti del pilota Red Bull sarebbe completamente azzerato. A quel punto i due grandi rivali arriverebbero al GP di Abu Dhabi che chiude la stagione a pari punti (sarebbe la prima volta nella storia) per giocarsi il Mondiale nell'ultima gara. Un finale da brividi per uno dei campionati di Formula 1 più combattuti di sempre. Quasi tutto sarebbe azzerato (in caso di stessi punti conquistati infatti entrerebbero in gioco le vittorie centrate in stagione che regalerebbero il titolo a Verstappen) e il risultato della pista a Yas Marina a determinare chi sarà il campione del mondo e chi invece sarà il grande sconfitto.

Questo ipotetico scenario, come detto, è anche probabile dato che si verificherebbe qualora a Jeddah si rispettassero i pronostici della vigilia. Ma l'ordine d'arrivo del GP dell'Arabia Saudita potrebbe regalarne uno ancora più suggestivo con, oltre a Hamilton e Verstappen nella graduatoria riservata ai piloti, anche Mercedes e Red Bull che arrivano al via dell'ultima gara della stagione a pari punti nella classifica costruttori. Affinché ciò accada nel penultimo round del Mondiale di Formula 1 2021, oltre alla vittoria del britannico (con giro veloce) davanti all'olandese, nella sfida tra seconde guide Sergio Perez dovrebbe guadagnare 13 punti rispetto a Bottas (cosa che potrebbe avvenire solo nel caso in cui il messicano chiudesse terzo e il finlandese in nona posizione). Uno scenario meno probabile rispetto al precedente, ma pur sempre possibile.