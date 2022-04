Hamilton e lo spettro del ritiro immediato dalla F1, Rossi non ha dubbi: “Ho parlato con Lewis” La mancata competitività della Mercedes e uno strano post pubblicato sui social hanno alimentato il mistero su un possibile ritiro dalla Formula 1 di Lewis Hamilton a stagione in corso: l’amico Valentino Rossi ha rivelato di aver parlato con lui dell’attuale situazione e per il momento ha fugato i dubbi sull’imminente addio.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il tormentato periodo passato al termine della scorsa stagione a causa della beffa del GP d'Abu Dhabi in cui si è visto scippare l'ottavo titolo Mondiale di Formula 1 all'ultimo giro dell'ultima gara dell'anno in seguito ad una controversa decisione del direttore di gara FIA, i dubbi sul possibile ritiro del sette volte iridato Lewis Hamilton tornano ad aleggiare prepotentemente dopo appena due gare del campionato 2022. Ad alimentarli uno strano post pubblicato dal 37enne di Stevenage sui propri profili social su quanto siano logoranti le lotte mentali qualche giorno dopo la grande delusione rimediata nel GP dell'Arabia Saudita, dove dopo la clamorosa eliminazione nel Q1 delle qualifiche, ha chiuso la sua gara con un anonimo 10° posto e una gaffe in radio.

Il tutto al termine di un weekend in cui, oltre agli ormai evidenti problemi della sua Mercedes W13 (già palesati nella prima stagionale in Bahrain), la Formula 1 ha dovuto fare i conti anche con la surreale situazione in cui i piloti si sono trovati venerdì, mentre erano in pista per le FP1, quando a pochi chilometri dal circuito di Jeddah è andato in scena un attacco missilistico contro un deposito petrolifero dell'Aramco da parte dei ribelli yemeniti con il fumo che è addirittura arrivato sopra il tracciato. Episodio che ha turbato molto il britannico che, nella riunione fiume andata in scena al venerdì notte, era tra i pochi driver a voler lasciare immediatamente l'Arabia Saudita e cancellare il restante programma del Gran Premio.

Tanti dunque i tormenti vissuti da Lewis Hamilton negli ultimi giorni che, dopo lo strano post di cui sopra, hanno riavvolto nel mistero il suo futuro in F1 che sembrava essere stato ormai definito. Il sette volte campione del mondo, fin dal suo ritorno alla vita pubblica (dopo il lunghissimo silenzio che ha fatto seguito al GP di Abu Dhabi 2021), più o meno palesemente ha sempre ribadito il concetto che a spingerlo a proseguire la sua carriera in Formula 1 a 37 anni suonati è la possibilità di prendersi la rivincita su Max Verstappen e conquistare quell'ottavo alloro che gli consentirebbe di staccare la leggenda Michael Schumacher e diventare il pilota più titolato della storia di questo sport.

I problemi evidenti mostrati dall'estrema W13 Evo "senza pance" in queste prime due gare del Mondiale 2022 però al momento non sembrano offrirgli la possibilità di competere per il titolo con i piloti Ferrari e Red Bull. Alla luce di ciò e del fatto che lottare per l'iride sembra essere stato il motivo che lo ha spinto ad onorare quest'ultimo anno di contratto con Mercedes, inevitabile pensare che, qualora non torni competitivo a stretto giro di posta, possa prendere in considerazione anche quello che sarebbe un clamoroso ritiro a stagione in corso.

Sembrano però smentire in parte questa ipotesi le parole dell'amico Valentino Rossi che, nel giorno della sua prima gara da pilota automobilistico professionista nel GT World Challenge Europe, ha rivelato che al momento, nonostante lo strano post, Lewis Hamilton non sembra essere affatto turbato dagli evidenti problemi della sua monoposto: "Ho parlato con lui, non è preoccupato ma sa che c'è da soffrire e c'è tanto lavoro da fare. Però l'ho visto carico, magari pensa che la Mercedes tornerà competitiva anche se ci vorrà un po' di tempo" ha infatti detto il nove volte campione del mondo di motociclismo ai microfoni di Sky Sport.

Leggendo tra le righe di quanto affermato dal 43enne di Tavullia però viene da chiedersi: Hamilton continuerà ad affrontare questo enorme sforzo fisico e mentale anche se la Mercedes non tornerà competitiva nell'immediato? Per avere delle prime risposte non ci resta che attendere i prossimi tre gran premi (Melbourne, Imola e Miami), solo allora si avranno maggiori certezze sulle reali possibilità del 37enne di Stevenage di entrare nella lotta per per l'ottavo titolo iridato, cioè l'unico motivo (o comunque il più importante) che lo ha spinto a non ritirarsi dopo la beffa di Abu Dhabi.