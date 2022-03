Hamilton disastroso in Arabia Saudita: “Mi spiace, non so spiegare cosa è successo” Lewis Hamilton partirà dall’ottava fila nel GP Arabia Saudita. Il pilota inglese della Mercedes ha deluso e ha vissuto la peggior qualifica degli ultimi 12 anni.

A cura di Alessio Morra

L'incidente di Mick Schumacher, fortunatamente senza gravi conseguenze, e la prima pole position in carriera di Sergio Perez hanno contraddistinto le Qualifiche del Gp Arabia Saudita 2022, ma c'è stato anche un altro clamoroso evento a Jeddah, dove Lewis Hamilton dopo tanti anni è stato escluso in Q1. Una debacle per il pilota inglese, che ha perso nettamente il confronto con George Russell, sesto con l'altra Mercedes.

Che non avesse chance di competere per la vittoria e la pole e forse nemmeno per il podio Lewis lo sapeva, lo aveva detto alla viglia, ma in questo sabato ha visto un netto peggioramento della sua Mercedes. Ai limiti della top ten nell'ultima sessione di libere l'inglese probabilmente immaginava di poter tirare fuori quei decimi che gli mancavano nelle Qualifiche, ma non è stato così. Ci ha provato, si è impegnato, ma la Mercedes non lo ha aiutato e lui non ha trovato il ritmo né soprattutto il giro perfetto. Fuori in Q1, battuto per pochi centesimi da Lance Stroll. Clamoroso a Jeddah.

Era dal Gp Brasile 2017 che Hamilton non veniva eliminato in Q1, ma all'epoca sbagliò e finì a muro nella prima gara dopo il titolo numero quattro. Ma era addirittura dal 2009 che, senza guai, non usciva così presto nelle Qualifiche. Quando ha scoperto di essere fuori ha detto laconicamente alla squadra: "Mi dispiace".

Poi si è presentato in TV e ha dichiarato: "Non so spiegarmi il 16° tempo, abbiamo dei grossi problemi di drag. La macchina era difficile da guidare più di quanto mi aspettassi. Nelle libere era andata bene, ma nelle Qualifiche è peggiorata. Non avevo buone sensazioni, e pensare che nelle libere era tutto il contrario".

A chi gli ha chiesto se mancasse potenza ha detto: "È difficile da dire se ci manchi potenza. Il motore è andato abbastanza bene nelle sessioni precedenti. Sicuramente gli altri ci hanno ripreso, ma non so quanto i nostri problemi dipendano dalla resistenza all’avanzamento e quanto dalla potenza", ma ha anche detto che questo non è il peggior momento della sua carriera. Domenica è chiamato a una grande rimonta.