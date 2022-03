Leclerc vola in Arabia Saudita, è davanti a Verstappen anche nelle ultime libere Nella FP3 la Ferrari è ancora davanti con Charles Leclerc che precede di 33 millesimi Verstappen. In netto ritardo la Mercedes con Hamilton solo undicesimo.

A cura di Alessio Morra

La Red Bull lancia il guanto di sfida alla Ferrari, ma il più veloce è ancora Charles Leclerc che per appena 33 millesimi ha preceduto Max Verstappen. Si preannuncia un grande duello nelle Qualifiche. I rispettivi scudieri sono arrivati terzo e quarto, con Perez davanti a Sainz. Hamilton solo undicesimo.

Un'ora di test molto intensa a Jeddah, dove la lotta per il primo posto è stata davvero serrata con Leclerc al comando a lungo, poi superato da Verstappen, che nel giro migliore ha commesso un errore che gli avrebbe probabilmente permesso di essere leader nella FP3. Il pilota monegasco nel finale ha effettuato due giri strepitosi e l'ultimo è stato quello buono, quello che gli ha permesso di andare in testa. Perez terzo, Sainz quarto. Lo spagnolo negli ultimi minuti ha scalato la classifica dopo che sulla sua Ferrari sono state apportate delle modifiche.

Poi un gruppetto di vetture, tutte molto vicine, ma nella top ten non ci sono le Mercedes. Bottas conferma ai vertici l'Alfa Romeo, molto bene pure Magnussen con la Haas e le Alpha Tauri con Tsunoda e Gasly, fermato però da un problema. Ocon e Alonso hanno preceduto Lewis Hamilton, che ha chiuso solo undicesimo a un secondo di ritardo dalla Ferrari di Leclerc. Sesto posto per il francese della Alpine. La Mercedes i suoi problemi non riesce a risolverli. Russell solo quattordicesimo. Tutte le vetture motorizzate Mercedes accusano, anche in questa sessione, dei problemi seri. In fondo Williams e Aston Martin, con Hulkenberg ancora in pista al posto di Vettel, poco meglio la McLaren. Dodicesimo posto invece per Mick Schumacher.