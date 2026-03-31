Pavlovic s’inventa un gol capolavoro con la Serbia: i compagni non riescono a crederci

Strahinja Pavlovic si è preso la scena nella settimana degli impegni delle nazionali. Il difensore protagonista di una stagione importante con il Milan ha segnato un gol capolavoro con la Serbia. In occasione dell'amichevole vinta di misura e in rimonta contro l'Arabia Saudita il classe 2001 si è inventato una splendida rovesciata che ha sorpreso tutti. Non solo gli avversari, ma anche i compagni sono rimasti sbalorditi dalla coordinazione di Pavlovic.

Pavlovic segna un gol clamoroso e la Serbia rimonta contro l'Arabia Saudita

La nazionale serba non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali 2026 e dunque è impegnata nei cosiddetti "friendly match". A Bačka Topola le Aquile hanno avuto vita difficile contro l'Arabia Saudita che era riuscita a passare in vantaggio nelle fasi iniziali approfittando di una clamorosa svista difensiva. Da lì in poi i padroni di casa si sono riversati in avanti seppur in maniera disordinata e alla fine sono stati premiati.

Il gesto tecnico clamoroso di Pavlovic, super rovesciata

Dopo una serie di occasioni non sfruttate il pareggio è arrivato al minuto 66 con il marcatore che non ti aspetti. Azione insistita sulla corsia sinistra e cross ben calibrato in area, dove ecco palesarsi Pavlovic in proiezione offensiva. Il difensore del Milan ha approfittato della marcatura leggera per coordinarsi alla perfezione e colpire la sfera con una sorprendente e perfetta rovesciata. Risultato perfetto con la palla che ha superato l'estremo difensore saudita per il pareggio serbo.

Esultanza feroce di Pavlovic che non ha perso tempo tornando rapidamente a centrocampo per cercare di far ripartire l'azione alla ricerca del possibile vantaggio. I giocatori serbi sono apparsi sorpresi dalla giocata del loro compagno, due in particolare si sono portati le mani sulla testa increduli per quanto accaduto e per il gesto tecnico del rossonero. Una rete che ha spronato i serbi che pochi minuti dopo hanno anche trovato la rete del sorpasso con Mitrovic. 2-1 e grandi meriti per il gigante difensivo che milita in Serie A.