Perez scippa la pole a Leclerc per 25 centesimi: qualifiche tiratissime nel GP d’Arabia Saudita Prima pole position in carriera per Sergio Perez. La Red Bull per 25 centesimi beffa Leclerc. In seconda fila in Arabia Saudita Sainz e Verstappen.

A cura di Alessio Morra

Sergio Perez ha conquistato la pole position del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Secondo posto per Leclerc, beffato per 25 millesimi. In seconda fila Sainz e Verstappen. Lewis Hamilton clamorosamente eliminato in Q1, partirà dall'ottava fila. Le Qualifiche sono state contrassegnate dal terribile incidente di Mick Schumacher, che è andato a muro viaggiando a oltre 220 chilometri orari. Le sue condizioni fortunatamente sono buone.

Qualifiche indimenticabili queste di Jeddah. Dire che è accaduto di tutto è quasi riduttivo. Perché Lewis Hamilton è uscito addirittura in Q1, non capitava da oltre quattro anni, ma all'epoca l'inglese aveva fatto un incidente. Stavolta la qualificazione l'ha mancata perché la Mercedes davvero non va.

Poi la copertina è stata tutta per Mick Schumacher, che è stato autore di un incidente spaventoso. Ha fatto paura a tutti quelli che hanno visto in diretta l'incidente. Il tedesco è andato a muro a oltre 230 chilometri orari. Fortunatamente sta bene, pian piano la Formula 1 ha annunciato che era cosciente e poi ha fatto sapere che aveva parlato anche con la madre Corinna al telefono.

Infine c'è stata una Q3 incredibile. Verstappen è venuto meno, sesto dopo il primo tentativo e solo quarto al traguardo. La Ferrari ha pensato a una grandissima pole position, e anzi a una doppietta. Sainz è stato sempre davanti a Leclerc, che alla fine è riuscito a mettersi davanti allo spagnolo. Leclerc pensava di aver fatto la pole, ma Sergio Perez si è messo davanti per appena 25 millesimi. Il messicano non è mai partito dalla pole position e lo farà per la prima volta nel 215° Gp della sua carriera.