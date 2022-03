Spaventoso incidente per Schumacher jr: schianto in volo contro il muro e auto distrutta Le condizioni di Mick Schumacher dopo il terribile incidente a Jeddah: il tedesco era in pista da una manciata di secondi quando ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro uno dei muretti.

Lo spaventoso incidente di Mick Shcumacher durante il Q2 sulla pista di Jeddah. Quali sono le sue condizioni.

L'impatto è stato violento, l'incidente spaventoso. La Haas di Mick Schumacher era in pista da una manciata di secondi quando ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro uno dei muretti. Il tonfo è avvenuto ad alta velocità alla curva 12, al termine del primo settore del circuito. Il pilota tedesco è andato diritto contro le barriere, una carambola terribile che ha fatto temere il peggio: era rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo mentre la carcassa, completamente distrutta, scivolava sull'asfalto. La sospensione delle qualifiche è stata immediata sia per le operazioni di soccorso sia per liberare il tracciato dai pezzi e dai detriti disseminati qua e là dopo il crash.

"Abbiamo sentito che Mick è cosciente, è stato estratto dalla macchina e attualmente è in viaggio verso il centro medico", sono le prime notizie sulle sue condizioni che arrivano dalla sua scuderia nell'attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute.

(in aggiornamento)