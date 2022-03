Mick Schumacher sta bene dopo il tremendo incidente: la prima telefonata a mamma Corinna Mick Schumacher, protagonista del tremendo incidente l’ha rassicurata sulle proprie condizioni, ha parlato con la madre, Corinna, e l’ha rassicurata sulle proprie condizioni.

L’immagine di Mick Schumacher che viene trasportato in ospedale dopo il tremendo incidente.

Mamma Corinna s'è subito messa in contatto con lui e quando ha sentito la voce del figlio, Mick Schumacher, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Il pilota della Haas, protagonista del tremendo incidente sulla pista di Jeddah durante il Q2, l'ha rassicurata sulle proprie condizioni. Lo aveva fatto anche quando – come spiegato da Sky Germania pochi minuti dopo la violenta carambola sul circuito in Arabia Saudita – si teneva in comunicazione con la sua scuderia: era cosciente quando il team dei soccorsi lo ha estratto dall'abitacolo della vettura – completamente distrutta – e lo ha condotto in ambulanza al centro medico.

Di lì, dopo aver ricevuto una prima visita, è stato condotto in elicottero al King Fahad Armed Forces Hospital. "Mick è fisicamente in buone condizioni – si legge nel tweet ufficiale della Haas – ma sarà trasportato in elicottero in ospedale per ulteriori controlli precauzionali".

La prima immagine di Schumi junior arriva direttamente dal corridoio del centro medico. È sulla barella che verrà caricata a bordo del velivolo. Appare frastornato ma presente a se stesso. Ha il braccio destro piegato e poggiato sull'addome. Non ha riportato alcuna ferita nonostante la gravità dell'urto ma ha bisogno di essere sottoposto a ulteriori controlli per verificare eventuali traumi provocati dall'impatto. Intorno a lui c'è una folla di persone che lo accompagna.

La Haas di Schumacher spaccata in due dopo il terribile incidente in pista a Jeddah.

Dal grande spavento al sorriso per le buone notizie date dal suo team. La sequenza videoclip è durissima da vedere, provoca emozioni molto forti anche adesso che il peggio è passato e il pericolo, il timore per le condizioni di Schumi junior è stato smorzato dall'esito delle visite mediche. In base alla ricostruzione della dinamica, con l'aiuto delle immagini e dei dettagli tecnici, è stato possibile accertare che lo schianto è avvenuto a una velocità ci circa 240 km/h.

Il rimbalzo anomalo su un cordolo ha di fatto messo fuori causa il pilota: gli ha fatto perdere il controllo della parte posteriore dell'auto che, nonostante il tentativo di azionare freno e usare la cloche per una manovra di emergenza da parte di Schumacher, si è girata su se stessa. La ruota anteriore sinistra ha sbattuto contro il muro poi nell'urto è stato coinvolto anche il posteriore schiantandosi contro la barriera di cemento sul lato opposto. La vettura tagliata in due ha continuato la sua "corsa" per inerzia scivolando sull'asfalto, ormai invaso da pezzi della macchina e detriti.