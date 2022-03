Mick Schumacher non correrà il GP Arabia Saudita, la Haas non può sostituirlo dopo l’incidente La squadra americana ha annunciato il forfait di Mick Schumacher dopo il terribile incidente delle Qualifiche nel Gran Premio dell’Arabia Saudita.

A cura di Alessio Morra

L'incidente di Mick Schumacher è stato pauroso. Momenti di grande ansia hanno vissuto tutti coloro che hanno visto le immagini del tremendo botto del tedesco, che fortunatamente non ha riportato grandi conseguenze. Una volta giunto ai box ha avuto modo di parlare con la madre, Corinna, e ha rasserenato sulle sue condizioni, prima di volare in elicottero verso l'ospedale. Ma nonostante ciò Schumacher non correrà domenica il GP Arabia Saudita, l'annuncio ufficiale lo ha dato la Haas che non può sostituirlo.

Mick Schumacher stava andando molto bene, stava inseguendo la prima qualificazione della carriera alla Q3. Mick era nono e cercava di migliorarsi quando ha perso il controllo della sua vettura dopo essere finito su un cordolo ed è andato violentemente a sbattere contro le barriere. Attimi di paura vera. Dopo qualche minuto, anche se il tempo è sembrato molto di più, sono arrivate le prime rassicurazioni sulle condizioni di Schumacher che era cosciente e che era uscito dalla sua Haas.

Poi le prime immagini, un mezzo sorriso e la notizie della telefonata con la madre Corinna prima del trasporto in ospedale, avvenuto in elicottero. Quando le Qualifiche sono terminate la Haas ha fatto sapere con un tweet che Mick Schumacher non sarà in pista a Jeddah.

La decisione era praticamente scontata. Dopo un incidente così pesante era probabile se non certo il suo stop. Non è stato diramato un bollettino ufficiale sulle sue condizioni, ma ufficialmente c'è il forfait. Schumacher non sarà in pista e non potrà essere sostituito. La Haas schiererà solo una vettura e cioè quella del danese Kevin Magnussen, rientrato alla grande in Formula 1. Si spera di rivedere Mick Schumacher in occasione del GP d'Australia del 10 aprile.