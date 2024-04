video suggerito

I figli di Harry Kane coinvolti in uno spaventoso incidente stradale: hanno riportato solo ferite lievi La dinamica racconta di un furgone Mercedes (guidato da una donna 24enne) speronato da una Renault (al volante c’era un 20enne) che stava per imboccare lo svincolo autostradale. A bordo di quel primo mezzo c’erano i piccoli della punta ex Tottenham. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ivy (7 anni), Vivienne (5) e Louis (3) sono figli di Harry Kane rimasti feriti in uno spaventoso incidente stradale avvenuto in Germania lunedì pomeriggio. La notizia è trapelata solo oggi, a distanza di qualche giorno da quell'impatto avvenuto mentre il capitano del'Inghilterra era in viaggio verso Londra con il Bayern Monaco in occasione dell'andata dei quarti di Champions League contro l'Arsenal.

È il quotidiano tedesco, Bild, a fornire alcuni dettagli del sinistro che s'è verificato nel tardo pomeriggio nei pressi Schäftlarn, nel distretto di Monaco. La dinamica racconta di un furgone Mercedes (guidato da una donna 24enne) speronato da una Renault (al volante c'era un 20enne) che stava per imboccare lo svincolo autostradale. A bordo di quel primo mezzo c'erano i figli della punta ex Tottenham: hanno riportato ferite superficiali ma sono stati trasportati in ambulanza nell'ospedale più vicino per essere sottoposti a ulteriori controlli medici. Nella carambola sarebbe rimasto coinvolto un terzo veicolo, una Land Rover condotta da una donna 62enne.

