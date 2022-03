Lo strano messaggio motivazionale di Lewis Hamilton: “Vi mando amore e luce” Il campione inglese, Hamilton, si confessa a cuore aperto in un messaggio condiviso sui social. Non si nasconde e parla di tutto: “Ho lottato a lungo per il mio equilibrio mentale ed emotivo”.

La stagione scorsa finì con un trauma, quella attuale è iniziata sotto una cattiva stella. Lewis Hamilton ci ha messo del tempo a elaborare il brutto colpo subito ad Abu Dhabi, quando perse un duello epico e un titolo mondiale all'ultimo sorpasso con Max Verstappen. Ha rischiato perfino di essere inghiottito nel buco nero della depressione, quando è stata fortissima la tentazione di mollare tutto e chiudere con la Formula 1. Chiuso il mondo fuori, si concentrò solo su se stesso e sparì come inghiottito nel nulla. Ricomparve in occasione della nuova avventura nel Circus dei motori ma questa volta al volante di un'auto ridimensionata nel potenziale e nella competitività rispetto alla Red Bull e alla Ferrari.

Come sta Hamilton? Lo spiega lui stesso, confessando le difficoltà emotive degli ultimi tempi in una storia di Instagram. È un messaggio a cuore aperto rivolto ai suoi fans: il pilota inglese non si nasconde e parla di tutto, chiarendo come le vicende sportive e la delicata situazione internazionale siano un peso difficile da sostenere. "Stiamo già vivendo un anno molto difficile a causa di quello che sta accadendo intorno a noi – si legge nel post condiviso sui social – ed in alcuni giorni è davvero difficile riuscire a mantenere fiducia e serenità. Ho lottato a lungo per il mio equilibrio mentale ed emotivo. Andare avanti è uno sforzo costante, ma dobbiamo continuare a lottare, perché c’è tanto da fare e da raggiungere".

Hamilton sul podio in Bahrain, stringe la mano al ferrarista Leclerc.

Parole che arrivano dopo due tappe nel calendario attuale del Mondiale di Formula 1 che hanno visto Hamilton miracolosamente terzo e sul podio nel primo appuntamento in Bahrain, solo decimo in Arabia Saudita e con una prospettiva tutt'altro che rosea per la sfida in Australia (10 aprile, a Melbourne) considerati problemi di velocità della sua vettura. La seconda parte del testo è un incoraggiamento a non mollare mai, nemmeno quando tutto intorno sembra buio. "Vi scrivo per dirvi che non c'è nulla di strano o anormale nel provare certe sensazioni – ha aggiunto Hamilton -. Sappiate che non siete soli e che ce la faremo. Un amico mi ha ricordato oggi che si può essere così forti da riuscire a realizzare tutto ciò che desideriamo. Tutti noi possiamo farlo, ricordiamoci di vivere con gratitudine un altro giorno per risorgere. Vi mando amore e luce".