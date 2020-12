Roman Grosjean non dimenticherà mai il 2020. Il pilota francese ha rischiato la vita a causa del terribile incidente in occasione del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Il classe 1986 si è salvato per miracolo, uscendo dall'abitacolo della sua Haas giusto in tempo. Nell'incendio scatenatosi dopo l'esplosione della sua vettura, Grosjean ha rimediato diverse ustioni alle mani. A distanza di un mese, il transalpino ha postato un'immagine delle stesse, facendo il punto della situazione con il sorriso sulle labbra.

Il 29 novembre scorso in occasione del GP del Bahrain Romain Grosjean ha visto la morte in faccia. Dopo un contatto con Kvjat dell'Alpha Tauri, la sua Haas è finita a tutta velocità contro il guardrail, spezzandosi a metà e prendendo fuoco. Incredibilmente dalle fiamme, scatenatesi tutt'intorno all'abitacolo, è spuntato il francese che è riuscito ad uscire in tempo, rimediando però diverse ustioni soprattutto alle mani. Un problema serio, ma niente di grave se si considera il rischio corso dal pilota salvatosi quasi per miracolo.

Spesso e volentieri Grosjean sul suo profilo Instagram ha raccontato ai suoi followers, il suo percorso di recupero. Il pilota si è dovuto sottoporre ad un intervento alle mani, dopo aver rimediato a causa delle bruciature problemi ai tendini. Nelle sue ultime stories, Grosjean ha mostrato entrambi gli arti: la mano destra è praticamente guarita, e mostra solo i segni di alcune bruciature. A tal proposito il transalpino ha accompagnato lo scatto con questa didascalia: "Potete immaginare che ero nel fuoco appena un mese fa?". Diversa la condizione della mano sinistra che è ancora fasciata, e mostra i segni delle ustioni, molto più visibili: "Anche la mano sinistra sta migliorando, ma non è ancora pronta per la foto. Making progress".