Le ultime news su Fausto Gresini sono incoraggianti, anche se la battaglia contro il Covid è ancora lunga. L'ex pilota, attuale team principal della Gresini Racing in MotoGP, sta continuando a combattere contro il Covid. A fare il punto sulle sue condizioni di salute, attraverso un comunicato ci ha pensato il suo team attraverso una nota ufficiale: i medici hanno deciso di iniziare il processo di risveglio dal coma farmacologico per Gresini, le condizioni del quale, pur essendo in leggero miglioramento, restano comunque gravi.

Il team Gresini ha diramato un comunicato sulle condizioni del suo boss Fausto Gresini, ricoverato d'urgenza nei giorni scorsi a causa del Covid. Questa la nota, in cui viene ricostruito il quadro clinico della grande gloria delle due ruote italiana: "Leggermente migliorate le condizioni di Fausto Gresini, trasportato all'ospedale Carlo Alberto Pizzardi di Bologna il 30 dicembre. Dopo il suo arrivo in ospedale (Reparto di Terapia Intensiva del Prof.Cilloni) con basso livello di saturazione di ossigeno nel sangue, il Team Principal del Gresini Racing è stato indotto in coma farmacologico e ha ricevuto un'intubazione endotracheale per favorire l'ossigenazione degli organi. Nelle ultime ore, alla luce di condizioni generali stabili e in miglioramento, i medici hanno deciso di iniziare un lento processo di risveglio per consentire una ventilazione polmonare indipendente".

La strada dunque resta in salita e lunga, ma i segnali sono positivi e alimentano un moderato ottimismo. A tal proposito il professor Cilloni ha dichiarato: "Le condizioni generali di assistenza sanitaria di Fausto Gresini, anche se ancora gravi, sono stabili. I farmaci sono stati sospesi, sebbene sia ancora sedato e collegato a un respiratore meccanico per ricevere un adeguato livello di ossigeno nel sangue. Nei prossimi giorni verranno effettuate indagini radiologiche per verificare lo stato evolutivo della malattia".