Grave accusa di papà Verstappen a Hamilton: “Gli hanno dato qualcosa, l’ha portato in macchina” Jos Verstappen ha raccontato quanto visto in pista nel GP del Brasile accusando Lewis Hamilton, rivale del figlio Max per il titolo Mondiale di Formula 1, di aver ricevuto un qualcosa di strano dal suo preparatore prima della partenza.

A cura di Michele Mazzeo

La guerra in pista e fuori tra Red Bull e Mercedes con l'alzarsi della posta in palio si fa ancora più incandescente. Con i due titoli mondiali ancora in bilico (sia quello piloti tra Verstappen e Hamilton che quello costruttori) a due gare dal termine le accuse reciproche nel paddock della Formula 1 si sprecano: da un lato la scuderia tedesca guidata da Toto Wolff ha tentato di far penalizzare l'olandese per la manovra su Hamilton in Brasile (vedendosi però respingere dalla FIA la richiesta di riesame), dall'altro il team austriaco prima con Helmut Marko e poi con Christian Horner ha sollevato diversi sospetti sulla regolarità della W12 del britannico che ha impressionato nel GP del Brasile.

Da ultimo ad entrare a gamba tesa nella contesa tra i due team ci ha pensato anche Jos Verstappen, ex pilota F1 ma soprattutto padre dell'attuale leader del Mondiale 2021, che oltre a insistere sull'irregolarità dell'ala posteriore della Mercedes si è lasciato andare a delle pesanti accuse nei confronti di Lewis Hamilton. Secondo il papà di Max Verstappen infatti prima della gara di Interlagos vi sarebbe stato un losco passaggio di qualcosa di poco lecito tra la sua preparatrice (Angela Cullen) e Lewis Hamilton che avrebbe portato poi con sé dentro l'abitacolo della sua monoposto quanto ricevuto:

"In Brasile Hamilton, attraverso una pressione nelle mani, ha ricevuto qualcosa dal suo preparatore e poi è tornato in macchina e si è calato nell’abitacolo – ha infatti detto Jos Verstappen al quotidiano olandese De Telegraaf –. Se sommiamo tutto, c’è qualcosa di strano. Max non ha avuto alcuna possibilità contro di lui".

Parole, quelle di Jos Verstappen, che hanno inevitabilmente scatenato diverse polemiche tra chi gridava allo scandalo accusando Hamilton, senza alcuna prova, di assumere sostanze stupefacenti prima della gara e chi invece faceva notare che è probabile che quel qualcosa che il preparatore avrebbe passato al britannico molto probabilmente non era altro che l'elastico che utilizza prima di calarsi nell'abitacolo per legarsi i capelli.