GP Ungheria a forte rischio temporali, meteo disastroso: il programma può essere stravolto Forti temporali sono previsti all’Hungaroring nella giornata di sabato, il programma del Gp Ungheria potrebbe essere stravolto. E le Qualifiche potrebbero essere rinviate alla domenica.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio d'Ungheria è storicamente uno dei più complicati per i piloti, si corre in piena estate e all'Hungaroring generalmente fa un caldo micidiale. Basta vedere i piloti al termine delle gare per rendersi conto delle difficoltà. Ma spesso in occasione del Gp d'Ungheria fa capolino la pioggia, si ricordano gare memorabili, come quella vinta da Button nel 2006, quando arrivarono pochissimi piloti al traguardo, e soprattutto quella del 2021 che vide vincitore Ocon, che ottenne il primo e unico successo della carriera.

Nel venerdì che ha aperto il weekend la Ferrari ha dominato, Sainz e Leclerc i più veloci rispettivamente nella prima e nella seconda sessione, lo hanno fatto con il sole, ma per il sabato è prevista pioggia. Si sapeva, ma le previsioni meteo sono peggiorate e il programma del weekend potrebbe cambiare in modo radicale.

La preoccupazione è molto forte, soprattutto perché negli anni c'è un'attenzione molto maggiore alla sicurezza e quindi in determinate condizioni si tende a non correre, sospendere o rinviare sono le due scelte possibili. Il meteo per il sabato dell'Ungheria è tremendo. La pioggia è prevista tutta la giornata e rispetto ai giorni scorsi, se possibile, le previsioni sono ancora peggiori. L'acqua cadrà in modo enorme e sarà sempre molto forte sul tracciato dell'Hungaroring. E c'è chi pensa che il programma potrebbe essere cambiato.

Le previsioni meteorologiche per il sabato del Gp d’Ungheria sono in netto peggioramento.

Se la pioggia sarà incessante potrebbe essere cancellata, senza troppo rammarico, la Fp3, la terza sessione di prove libere. Ma il vero problema riguarda le Qualifiche, che secondo alcuni potrebbero essere addirittura rinviate alla domenica mattina, ipotesi prevista dal regolamento, ma che raramente è stata attuata (è stato così l'ultima volta in occasione del Gp Giappone 2010, quando Vettel iniziò la sua rimonta ai danni di Alonso).

La possibilità che questo accade c'è, come ha confermato Beat Zehnder, il direttore sportivo dell'Alfa Romeo, che parlando con Sky Germania ha detto: "La pioggia prevista per domani è abbastanza pesante, ci saranno grossi temporali, e c'è la possibilità che avremo le qualifiche domenica". Il regolamento infatti prevede che in caso di cattive condizioni meteo le Qualifiche possano essere spostate alla domenica, mattina ovviamente. Sarebbe uno stress enorme per i piloti che farebbero prove e gare nel giro di poche ore.

Mario Isola, il responsabile della Pirelli, a Sky Italia invece ha detto: "Ho parlato con quelli di Meteo France, c'è una previsione di pioggia dell'80% già a partire da domani mattina. Spero che le qualifiche non siano troppo ritardate ma pioverà tanto".