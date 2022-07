La Ferrari vola all’Hungaroring: Leclerc il più veloce nelle Fp2, ma sabato arriverà la pioggia Dominio assoluto della Ferrari nel venerdì del Gp di Ungheria. Sainz il più veloce al mattino, Leclerc al pomeriggio. E anche nel passo gara molto meglio la Ferrari rispetto a Verstappen, ma sabato è prevista pioggia all’Hungaroring.

A cura di Alessio Morra

Anche nella seconda sessione di prove libere la Ferrari è stata la più veloce. Questa volta ha messo tutti in riga Charles Leclerc, che ha realizzato il tempo di 1.18.445. Alle sue spalle a sorpresa si è piazzato Lando Norris, che guida una McLaren molto in palla, almeno in questo venerdì – anche se storicamente la McLaren in Ungheria ha sempre volato. Terzo Sainz, velocissimo in mattinata, quarto Verstappen. Nel passo gara la Ferrari si è confermata e fa ben sperare per il Gp, ma nelle Qualifiche dovrebbe arrivare la pioggia che potrebbe scompaginare tutto.

63 punti di ritardo per Leclerc da Verstappen, il divario tra Ferrari e Red Bull nel Costruttori è di 82 punti. Ma l'ambiente ci crede, per pensare a una rimonta clamorosa c'è bisogno di una doppietta. Il venerdì dell'Hungaroring fa ben sperare. Leclerc è stato nettamente il più veloce. Nella Fp2 vicini Norris, Sainz e Verstappen, racchiusi in un paio di decimi. Max non ha brillato, in Ungheria non ha mai vinto.

Charles Leclerc cercherà di conquistare all’Hungaroring l’ottava pole del 2022.

Quinto posto per Ricciardo, poi un ottimo Alonso, che oggi ha compiuto 41 anni, e Vettel, che ha annunciato il ritiro a fine stagione e si presenta con un'Aston Martin che vola grazie a un'ala tutta nuova. Nella top ten anche Russell, Perez e Bottas. Solo undicesimo Hamilton.

Anche nel passo gara c'è stata una Ferrari eccezionale. La pista dell'Ungheria calza a pennello per le caratteristiche della vettura che guidano Leclerc e Sainz. Ma sabato sull'Hungaroring dominerà la pioggia che potrebbe stravolgere in modo quasi tutto. Anche se Sainz e Leclerc sul bagnato si trovano molto bene. Le ultime pole sul bagnato le hanno realizzate Verstappen e Norris.